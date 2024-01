Sectores políticos reaccionan al retiro de los Juegos Panamericanos de Barranquilla

Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla para 2027. Un comunicado de Neven Ilic, presidente de Panam Sports confirmó que el país se quedaría sin el evento deportivo por “incumplimientos de los requisitos establecidos”, entre estos, supuestos pagos que el Gobierno debía realizar.

El país estaba ilusionado con la vigésima edición de este importante certamen, que se realizaría del 22 de octubre al 7 de noviembre en la capital del Atlántico; sin embargo, la carta publicada por la organización deja claro la terminación del contrato de la ciudad sede y la posibilidad de reclamar daños por parte de Panam Sports.

Alex Char, alcalde de la ciudad, se pronunció al respecto y dio una esperanza a la ciudadanía sobre la posibilidad de resolver la situación. “En Hacienda Pública se tenían que girar 4 millones de dólares el 31 de diciembre y no sé hizo, a pesar de que había orden presidencial. La plata se tiene completa y acabo de hablar con Presidencia y el mensaje es que se está hablando con el Gobierno chileno para que no perdamos esto”, dijo.

Hay todo el interés del Gobierno en sacar esto adelante, no perdamos la esperanza.

Desde varios sectores políticos hubo reacciones. La oposición opinó que es culpa de la administración de Gustavo Petro, mientras que personajes cercanos a la Casa de Nariño aseguran que el evento es muy costoso y trae pocos beneficios. También dicen que es responsabilidad del exalcalde Jaime Alberto Pumarejo.

Reacciones a decisión de Panam Sports

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, afirmó que el dinero que se gastaría en realizar los juegos debe ser redestinado a inversiones que tengan relación con la ciudadanía.

“Hacer los juegos Panamericanos cuesta alrededor de 450 Millones de dólares, es demasiado costoso para tan poco beneficio que le deja al país ese evento. Con esos casi 2 Billones de pesos podemos garantizarle la práctica deportiva a un millón trescientos mil niños durante 4 años”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Desde la otra orilla, la senadora Paloma Valencia aseveró que el Gobierno actúa por venganza. “Los Juegos Panamericanos en Barranquilla eran una oportunidad para atraer turismo y mostrar a Colombia internacionalmente. Recordemos también que hicieron todo lo posible para que el exministro Ruiz del Gobierno Duque, no encabezará la Organización Panamericana de la Salud, prefirieron un brasileño; además recortaron los recursos de Antioquia porque no ganaron las alcaldías ni la gobernación”, explicó en sus redes sociales.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo a la noticia y responsabilizó a la ministra de Deporte y al Gobierno por la “promesa incumplida”, citando un trino de presidencia en noviembre del año pasado en el que aseguraban que los Juegos Panamericanos ya estaban en el pais.

Aghmeth Escaf, representante a la Cámara, aunque tiene posturas cercanas al Gobierno, lamentó lo ocurrido y pidió al presidente intervenir para no perder la ciudad como sede. “Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro, Así no es”, escribió en X.

La congresista María Fernanda Carrascal, por su parte, le atribuyó la responsabilidad al exalcalde de la ‘arenosa’.

“Pumarejo se dejó quitar la sede de los Juegos Panamericanos por falta de pago. Y pensar que el exalcalde charista quería a la F1 en Barranquilla”, dijo.

Desde Fenalco Atlántico, el presidente Junta directiva, Rafael Madero, aseguró que este es un duro golpe para la economía y la imagen internacional de la ciudad, sumado a las expectativas perdidas de los deportistas. “Rechazamos la negligencia con la que el Gobierno ha tratado a Barranquilla. No se cumplió con la cancelación de una primera cuota de 4 millones de dólares antes del 31 de diciembre del 2023, y la segunda, que debería ser cancelada antes del 30 de enero de este año”.

