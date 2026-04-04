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Recapturan en Ibagué al ‘Monstruo de Anapoima’ tras fuga de cárcel en Jamundí

El hombre, considerado de alta peligrosidad, cumplía una condena de 27 años de prisión

Noticias RCN

abril 04 de 2026
07:28 p. m.
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En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Ibagué, fue recapturado Alexander Díaz Alvarado, conocido como el ‘Monstruo de Anapoima’, quien se había fugado en la madrugada del pasado 3 de abril de la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca.

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De acuerdo con el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la captura se logró en el barrio La Cartagena, gracias a labores de verificación de antecedentes e identificación de personas, tras activarse las alertas de búsqueda en coordinación con el Inpec.

Delincuente de alta peligrosidad

Las autoridades señalaron que Díaz Alvarado es un recluso de alta peligrosidad, quien cumplía una condena de 27 años de prisión por delitos como homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, relacionados con hechos ocurridos en noviembre de 2023 en una finca del municipio de Anapoima, Cundinamarca.

El coronel López destacó la efectividad de los uniformados en las labores de patrullaje y control, lo que permitió ubicar y capturar rápidamente al fugitivo, reduciendo el riesgo para la ciudadanía.

Quedó a disposición de la justicia

Tras su recaptura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de fuga de presos, mientras avanzan los procedimientos legales correspondientes.

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Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, subrayando la importancia de evitar que personas con este perfil criminal permanezcan fuera del control de la justicia.

La fuga de Díaz Alvarado había generado preocupación a nivel nacional, no solo por la gravedad de los delitos por los que fue condenado, sino también por tratarse de la segunda vez que escapaba de un centro penitenciario, lo que reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en el sistema carcelario del país.

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