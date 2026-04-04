CANAL RCN
Internacional

Israel reporta lanzamiento de misiles desde Irán en nueva escalada del conflicto en Medio Oriente

El Ejército israelí confirmó el ataque y mantiene activados sus sistemas de defensa

La defensa nocturna de la cúpula de hierro en Israel.
AFP

AFP

abril 04 de 2026
06:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército de Israel informó este domingo que su territorio fue objetivo de un nuevo ataque con misiles lanzados desde Irán, en lo que representa una nueva escalada dentro del conflicto que se vive en Medio Oriente.

Presidente Iraní dice tener “voluntad” para buscar una salida al conflicto con EE. UU. e Israel
RELACIONADO

Presidente Iraní dice tener “voluntad” para buscar una salida al conflicto con EE. UU. e Israel

De acuerdo con el reporte oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detectaron el lanzamiento de proyectiles hacia el país, activando de inmediato sus sistemas de defensa y protocolos de seguridad.

“A hace poco, las IDF identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”, señaló el Ejército a través de sus canales oficiales, sin entregar detalles inmediatos sobre posibles impactos o víctimas.

El anuncio se produce en medio de un ambiente de alta tensión en la región, donde en los últimos días se han intensificado los intercambios de ataques y advertencias entre distintos actores.

Un conflicto en expansión

Este nuevo episodio se suma a la cadena de acciones militares que han elevado el riesgo de una confrontación de mayor escala en Medio Oriente, con implicaciones que podrían involucrar a otros países de la región y a potencias internacionales.

"Se desatará un infierno": Trump da 48 horas a Irán para llegar a un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz
RELACIONADO

"Se desatará un infierno": Trump da 48 horas a Irán para llegar a un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz

Por ahora, las autoridades israelíes mantienen vigilancia permanente mientras se evalúa el alcance del ataque y sus posibles consecuencias en el desarrollo del conflicto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tecnología

Navegación cuántica en trenes: la tecnología que busca reemplazar el GPS

Nasa

“Soy la plomera espacial”: la ingeniosa solución de Christina Koch en la cápsula Orión

Donald Trump

Trump dijo que el lunes podría alcanzarse un acuerdo con Irán

Otras Noticias

Dian

Nuevo dolor de cabeza: la DIAN revela cuándo un asado podría generar impuestos

La entidad explica en qué casos pueden existir obligaciones tributarias cuando hay cobros por el uso de espacios comunes.

Lluvias En Colombia

Con la escalera humana: habitantes del barrio Manrique salvaron a joven que fue arrastrado por la corriente

También en el barrio Manrique un menor de cinco años falleció en medio de las emergencias generadas por las lluvias, luego de que el muro de una vivienda cayera sobre él.

Liga BetPlay

Cúcuta sorprendió al América de Cali y hay movimiento clave en la tabla del descenso

Andrea Valdiri

¿Cuánto vale el lujoso carro que Andrea Valdiri le regaló a su pareja? Así fue su reacción

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho