Israel reporta lanzamiento de misiles desde Irán en nueva escalada del conflicto en Medio Oriente

El Ejército de Israel informó este domingo que su territorio fue objetivo de un nuevo ataque con misiles lanzados desde Irán, en lo que representa una nueva escalada dentro del conflicto que se vive en Medio Oriente.

De acuerdo con el reporte oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detectaron el lanzamiento de proyectiles hacia el país, activando de inmediato sus sistemas de defensa y protocolos de seguridad.

“A hace poco, las IDF identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”, señaló el Ejército a través de sus canales oficiales, sin entregar detalles inmediatos sobre posibles impactos o víctimas.

El anuncio se produce en medio de un ambiente de alta tensión en la región, donde en los últimos días se han intensificado los intercambios de ataques y advertencias entre distintos actores.

Un conflicto en expansión

Este nuevo episodio se suma a la cadena de acciones militares que han elevado el riesgo de una confrontación de mayor escala en Medio Oriente, con implicaciones que podrían involucrar a otros países de la región y a potencias internacionales.

Por ahora, las autoridades israelíes mantienen vigilancia permanente mientras se evalúa el alcance del ataque y sus posibles consecuencias en el desarrollo del conflicto.