Recargas gratuitas para los pasajes de Transmilenio en Bogotá: ¿cómo adquirirlas?

El Distrito de Bogotá dio a conocer mayores detalles sobre su nueva estrategia que busca beneficiar a 740.000 personas por medio de las recargas gratuitas de los pasajes de Transmilenio. Con una inversión que supera los $10.000 millones, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer que dicha iniciativa ya se está implementando en la capital.

Recarga gratis de pasajes de Transmilenio

Según la información oficial, el Distrito ya inició con las recargas de pasajes gratis para el 2026 ya que dicha estrategia hace parte del Ingreso Mínimo Garantizado. Por esto, durante el mes de enero, personas mayores de 62 años, con discapacidades y en situación de pobreza extrema y moderada podrán recibir el beneficio.

Las recargas de los pasajes se distribuyen de la siguiente manera: 343.000 personas mayores de 62 años, con una inversión de $3.143.000.000, 161.000 personas discapacitadas, con una inversión de $2.658.000.000 y 238.000 personas en pobreza extrema, con una inversión de $4.205.000.000.

Según la institución, la cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación Sisbén y las condiciones definidas por dicha estrategia.

¿Cómo activar los pasajes?

Para recibir y activar los pasajes es fundamental contar con la tarjeta TuLlave. Esta debe estar personalizada ya que dicho proceso permite la identificación de cada una de las personas beneficiadas y cargará los pasajes correspondientes según su respectivo perfil.

Después de llevar a cabo el proceso de personalización de la tarjeta, las personas que aplican a este beneficio tendrán que esperar a la actualización de la información para realizar la respectiva activación de los pasajes en el sistema.

Para activar los pasajes gratis la persona puede hacerlo de dos maneras: la primera es acercándose a la taquilla de Transmilenio, presentar la tarjeta personalizada y solicitar la activación del beneficio.

La segunda opción es dirigirse a puntos automáticos del sistema, insertar la tarjeta personalizada, seleccionar la opción “transacciones virtuales”, elegir “solicitar subsidio o convenio”, confirmar los pasajes asignados y finalizar el proceso.

Puntos para personalizar la tarjeta TuLlave