Embajador de Colombia en EE.UU. remitió una nota de protesta a Marco Rubio

Las recientes declaraciones de Donald Trump en contra del presidente Gustavo Petro, en el marco de la captura de Nicolás Maduro, siguen generando repercusión en Colombia. En esta oportunidad, quien reaccionó fue Daniel García-Peña Jaramillo, el embajador colombiano en Washington.

El funcionario envió una nota de protesta dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos y la mano derecha del presidente norteamericano. En su escrito, expresó el rechazo del Gobierno de Colombia a lo expresado por Trump.

Cabe recordar que el magnate republicano calificó al presidente colombiano como un "hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos", lo cual dejó una puerta abierta a una eventual intervención en territorio nacional.

¿Qué dijo el embajador en su nota de protesta?

En la comunicación oficial, el embajador Daniel García-Peña Jaramillo enfatiza que el presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente en 2022 mediante elecciones libres y transparentes. El texto subraya que cualquier acusación que desconozca esta realidad institucional resulta ofensiva no solo para el mandatario, sino para el pueblo colombiano y sus principios democráticos.

El documento recuerda que, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el presidente Petro ha liderado la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales con convicción nacional y en cumplimiento del derecho internacional.

El Gobierno colombiano reitera que rechaza cualquier amenaza de acciones que vulneren la soberanía nacional. Señala que las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo, y que las diferencias entre Estados deben resolverse mediante canales diplomáticos, diálogo y negociaciones.

Cifras expuestas a favor del Gobierno Nacional

La nota detalla cifras oficiales de la política nacional contra el narcotráfico. Entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de diciembre de 2025, Colombia incautó más de 2.512 toneladas de cocaína, de las cuales cerca de 1.000 toneladas corresponden solo a 2025, un hito histórico equivalente a aproximadamente 12 mil millones de dosis que no llegaron a los mercados de consumo.

Además, se destaca que las autoridades colombianas han desmantelado más de 18.000 laboratorios, incautado más de 12 millones de galones de precursores líquidos y 10 millones de kilogramos de precursores sólidos, además de neutralizar a 13.971 personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.