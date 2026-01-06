CANAL RCN
Colombia

Policías asesinaron a un futbolista menor de edad y encubrieron el crimen: condenaron al autor a 44 años

En un fallo histórico el autor material del crimen ocurrido en Cartagena fue condenado a 44 años de cárcel.

Policías asesinaron a un futbolista menor de edad y encubrieron el crimen: condenaron al autor a 44 años
Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

enero 06 de 2026
11:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la justicia cerró uno de los casos más sensibles de abuso de autoridad. Un juez penal del circuito de Cartagena condenó a más de 44 años de prisión a un patrullero de la Policía Nacional por el homicidio de un joven futbolista menor de edad, ocurrido en agosto de 2020.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

El fallo también estableció responsabilidades penales para otros dos uniformados que intentaron encubrir el crimen mediante reportes oficiales falsos.

La sentencia se dio luego de que se confirmara que el adolescente no representaba ninguna amenaza y que la versión presentada inicialmente por los policías implicados y que fue construida para justificar el uso injustificado de la fuerza pública.

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía
RELACIONADO

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

Policías asesinaron a futbolista y fingieron un procedimiento

De acuerdo con lo probado en el juicio, los hechos se registraron el 24 de agosto de 2020 en el barrio San Francisco de Cartagena. Los patrulleros Octavio Darío Porras Vides, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard llegaron a un lavadero de automóviles donde se encontraba el menor. Allí, sin una causa aparente, agredieron físicamente al adolescente tras una discusión relacionada con información sobre el funcionamiento del establecimiento.

El joven, quien hacía parte de una escuela de fútbol en Cali y se encontraba temporalmente en la capital de Bolívar, huyó del lugar para evitar la golpiza, pero fue perseguido por los uniformados.

El patrullero Porras Vides, lo alcanzó y le propinó un disparo en el abdomen con el arma de dotación. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y allí murió.

Mujer trans fue atacada con agua hirviendo en subestación de Policía en Medellín: esto se sabe
RELACIONADO

Mujer trans fue atacada con agua hirviendo en subestación de Policía en Medellín: esto se sabe

El montaje de los policías para encubrir el crimen

Tras la muerte del futbolista, los otros dos patrulleros involucrados elaboraron informes oficiales en los que afirmaron que el joven pertenecía a una pandilla y que había atacado a los policías con un arma artesanal.

Incluso, incorporaron a la cadena de custodia un artefacto hechizo con el que intentaron sustentar esa versión.

Los testimonios recopilados, las labores de policía judicial y los análisis balísticos desmontaron por completo su versión de los hechos.

Las pruebas concluyeron que el adolescente nunca portó ni utilizó un arma y que el artefacto presentado por los uniformados no era apto para disparar.

Este aspecto fue determinante para la Fiscalía, pues evidenció no solo el homicidio, sino una conducta posterior orientada a desviar la investigación.

En la sentencia de primera instancia, el juez condenó a Octavio Darío Porras Vides a 44 años y 2 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. Por su parte, Iván Darío Olivo de Ávila recibió una pena de 13 años y 6 meses de cárcel por favorecimiento agravado, mientras que Esteban Gómez Ricard fue sentenciado a 14 años de prisión por favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público.

Dos policías fueron asesinados en Caquetá: los atacaron con ráfagas de fusil "a traición"
RELACIONADO

Dos policías fueron asesinados en Caquetá: los atacaron con ráfagas de fusil "a traición"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Festival de Música de Cartagena

El concierto 'Geometrías del Alma', con obras maestras del periodo barroco, cautivó al público en Cartagena

Masacres en Colombia

Se registró la primera masacre de 2026 en Colombia: tres mujeres fueron asesinadas en Cauca

Secuestro en Colombia

Cinco patrulleros de la Policía fueron secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Otras Noticias

Fenómenos naturales

Prográmese: estos son los fenómenos astrológicos que se podrán ver durante enero

El año inició con una gran variedad de eventos que incluyen eclipses, encuentros entre planetas y actividad meteorológica.

Dólar

Nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy: vea los movimientos de este martes 6 de enero

El precio del dólar en Colombia hoy, 6 de enero de 2026, tuvo una caída luego de la leve alza registrada en la TRM del lunes.

Viral

Jet, helicóptero y Batimóvil: los lujos que mostró Neymar y superan los US$57 millones

EPS

Denuncian graves fallas en la entrega de medicamentos en la Nueva EPS en Barranquilla

María Corina Machado

“Delcy es la principal arquitecta de torturas y de tráfico de personas”: María Corina Machado