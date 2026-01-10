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Nueva fuga de agua en Cartagena obliga a mantener suspensión del servicio en el 40% de la ciudad

Según Aguas de Cartagena, las labores de reparación son especialmente delicadas debido a que la tubería averiada se encuentra a ocho metros de profundidad.

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
01:21 p. m.
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La situación del suministro de agua potable en Cartagena volvió a complicarse luego de que la empresa Aguas de Cartagena detectara una nueva fuga en una tubería principal, justo después de concluir los trabajos de mantenimiento programados que habían dejado sin servicio al 40% de los usuarios de la ciudad.

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La emergencia obligó a una nueva suspensión del suministro desde las 8:00 de la mañana en varios sectores afectados previamente por la parada técnica.

Maniobra compleja por ubicación de la tubería

Según informó el gerente de Aguas de Cartagena, las labores de reparación son especialmente delicadas debido a que la tubería averiada se encuentra a ocho metros de profundidad y muy cerca de la infraestructura de gas que abastece a la ciudad y distribuye combustible al resto del país desde la planta regasificadora SPEC.

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Durante las últimas horas, los operarios han trabajado en el bombeo de agua para despejar el área afectada y permitir el acceso de personal especializado que fue trasladado desde Bogotá. Estos expertos serán los encargados de realizar las labores de empalme y soldadura de manera subterránea, una intervención cuya duración aún no ha podido ser estimada por la empresa.

Suspensión por sectores para reducir el impacto

Mientras avanzan los trabajos, Aguas de Cartagena decidió aplicar suspensiones sectorizadas con el propósito de minimizar las afectaciones a la población. Los barrios impactados corresponden, en gran medida, a los mismos que permanecieron sin servicio durante la jornada del martes, incluida la zona turística de Bocagrande.

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La compañía explicó que cerca del 40% de la ciudad continúa afectado por la contingencia. No obstante, precisó que el Centro Histórico y las zonas hospitalarias no resultarán comprometidos por la suspensión del suministro, mientras se desarrollan las labores de reparación que buscan restablecer el servicio de manera segura y definitiva.

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