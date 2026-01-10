Secretaría de Seguridad de Bogotá cumple 10 años: entregaron balance de resultados

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cumplió 10 años de creación y el secretario de seguridad César Restrepo, junto al alcalde Carlos Fernando Galán, presentó un balance de los resultados alcanzados durante la gestión que antes se dividía en varias entidades y ahora en un solo lugar se logró converger tecnología, prevención, convivencia, justicia y apoyo a diferentes organismos de seguridad.

La reunión, en la que también estuvo presente el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, también sirvió para informar que los resultados obtenidos han sido posibles a pesar de tener un déficit estructural de cerca de 8.000 policías frente a las necesidades de la ciudadanía.

Resultados obtenidos tras 10 años de gestión

En primera instancia, la entidad resalta la transformación en el sistema carcelario reduciendo el hacinamiento de un 172% a un 28.5%.

Además, en su comunicado enuncian 10 hitos que han sido posibles después de 10 años:

Unificación de entidades para la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Intervención en el Bronx en 2016 para recuperar el territorio. Creación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo con más de 14 mil cámaras y 15 mil radios para atender emergencias. Atención a la pandemia y protestas que pusieron a prueba a la secretaría para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Postpandemia y golpe al crimen organizado. Gestores de convivencia para suplir el déficit de 8.000 policías en la ciudad. Mejoras en infraestructura y capacidad operativa de la Policía Nacional. Modelos de justicia restaurativa para jóvenes y Casas de Justicia para atender necesidades en los barrios. Jornadas de programas comunitarios para transformación en temas de convivencia. Observatorio de Seguridad para tener control de los fenómenos que afectan a Bogotá.

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Otros datos tras 10 años de gestión

En su informe, la secretaría también confirmó el impacto en más de 1.300 organizaciones criminales, la captura de más de 90 mil delincuentes, incautación de cerca de 4.000 armas de fuego junto a 30.5 toneladas de estupefacientes y la recuperación de 5.700 automotores.

Organizaciones como 'El Tren de Aragua' o 'Los Bautista', que comandaban las redes de extorsión en las cárceles, hacen parte de los grupos impactados.