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IDPYBA da recomendaciones para el cuidado responsable de caninos de manejo especial

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ofreció recomendaciones tras los más recientes casos de ataques por parte de estas razas.

Ataque de perro pitbull.
Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
08:17 p. m.
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Una amplia discusión se ha generado en torno al reciente hecho, captado en cámaras de seguridad, en donde quedó registrado el momento en el que un perro, de raza pitbull, atacó a otro, de raza pequeña, que se encontraba amarrado a una silla.

Pese al debate para evaluar la responsabilidad del caso, las autoridades ya emitieron una serie de recomendaciones para evitar que dichos sucesos vuelvan a repetirse y más cuando se trata del cuidado y bienestar de los animales.

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Tenencia responsable de perros de manejo especial

Los perros de manejo especial son aquellos que por su raza, historial de agresión, o entrenamiento, requieren medidas estrictas de tenencia responsable para garantizar la seguridad de la comunidad.

Con el objetivo de fortalecer la tenencia responsable de estos animales, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realizó una capacitación etológica sobre caninos de manejo especial dirigida tanto a proteccionistas como a ciudadanos interesados.

Como parte de las recomendaciones se hizo especial énfasis en la importancia de mantener actualizado el carnet de vacunación, implementar el microchip de identificación, el uso del bozal cuando sea requerido y garantizar que los animales sean manejados por personas adultas responsables.

Así mismo, la institución hizo énfasis en la importancia de no generar estigmatización sobre estas razas, pues la agresividad no depende de la raza, sino del dolor, las experiencias vividas, la falta de socialización y el entorno en el que vive el animal.

“No se deben señalar razas como peligrosas, es necesario fortalecer la prevención mediante el conocimiento de cada animal de compañía, entender su lenguaje y formas de comunicación, crear entornos seguros donde puedan expresar sus comportamientos naturales, realización de procesos de socialización temprana y cultivar el respeto por los animales reconociendo su sintiencia”, asegura Catalina Polo, etóloga de la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA.

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¿Qué hacer ante una situación de riesgo?

  • Reconocer las señales de calma o de necesidad de distancia que expresan los perros.
  • Mantener la tranquilidad.
  • Evitar movimientos bruscos o correr.
  • Supervisar permanentemente a menores de edad y población vulnerable durante la interacción con animales.
  • Acudir de inmediato a un centro médico ante cualquier mordedura, incluso cuando la lesión parezca pequeña.
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