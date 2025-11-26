Reconocida periodista denunció robo a su hijo menor de edad: centro comercial aclaró lo sucedido

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en Bogotá, afectando a varios jóvenes que se dirigían hacia el Centro Comercial Andino en el norte de la ciudad. La situación fue revelada por la periodista Alexandra Montoya de Caracol Radio, quien denunció que su hijo es una de las víctimas.

En el programa '6AM' de la emisora donde trabaja, explicó a detalle lo que sucedió con su hijo menor de edad y los amigos que lo acompañaban. Señaló que dos mujeres los amenazaron y se habrían llevado los celulares.

El relato de Alexandra Montoya sobre el robo a su hijo

De acuerdo a lo comentado por la periodista, los menores habrían sido víctimas de una común modalidad de hurto. "Mi hijo se iba a encontrar con unos amigos, mi niño se acerca y se da cuenta que hay dos señoras que se están haciendo pasar por policías abordando a cuatro niños y les dicen, ¿ustedes tienen drogas?".

Aseguró que los menores se negaron ante los señalamientos, pero los obligaron a entregar los celulares para revisar supuestos chats. "Cuando mi hijo llega, las señoras ya tienen los cuatro celulares de los niños. Las señoras los amenazan y los amedrantan y se llevan los celulares".

Montoya indicó que las mujeres no estaban uniformadas y que ya lograron acceder a videos de las cámaras de seguridad, donde se evidencia que las presuntas ladronas abordaron un vehículo tras lo sucedido.

Centro Comercial Andino aclaró la situación

A través de un comunicado oficial, el Centro Comercial Andino explicó que el robo a los menores se presentó fuera de las instalaciones del establecimiento y del alcance del personal de seguridad. Sin embargo, brindaron apoyo a las víctimas que terminaron muy asustados y están brindando apoyo correspondiente tras la denuncia.

Montoya publicó el documento en sus redes sociales. "Nota aclaratoria y agradecimiento al Centro Comercial y de Negocios Andino, quienes han estado muy diligentes y prestos a colaborar con las autoridades y que nada tiene que ver con el hurto de los menores en el día de ayer. Los niños, gracias a Dios están bien".