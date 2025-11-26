Revelan el violento modus operandi de la 'Banda del Carro Rojo': víctimas contaron el segundo a segundo

Una estructura delincuencial que llevaba semanas haciendo de las suyas en Bogotá terminó siendo desmantelada parcialmente en las últimas horas.

La conocida 'Banda del Carro Rojo', responsable de una serie de asaltos violentos en varias localidades tenía a todos en alerta por la forma en la que atacaba a sus víctimas.

Aunque inicialmente había ocho denuncias formales, la captura de siete integrantes destapó un panorama mayor.

Las autoridades abrieron un canal especial para recibir nuevos reportes y llegaron más de 15 nuevas denuncias, todas con descripciones similares.

¿Cómo opera la 'Banda del Carro Rojo' en Bogotá?

Las autoridades lograron ubicar a siete supuestos miembros de la organización, que actuaban principalmente en Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Los seguimientos permitieron identificarlos mientras ejecutaban uno de los robos en flagrancia. Su detención permitió recuperar tres vehículos, aunque aún hay varios por localizar.

Los videos en manos de la Policía muestran un patrón en el cual las víctimas son seguidas desde cuadras atrás, los delincuentes aprovechan un descuido al parquear o ingresar al garaje y, en cuestión de segundos, bajan entre tres y cinco hombres armados, todos apuntando, amenazando de muerte y obligando a entregar el vehículo encendido.

Así lo contó una víctima:

Cuando voy entrando en reversa a mi garaje, ingresan de manera abrupta cinco individuos armados, intimidándome, no dejándome reaccionar y bajándome del vehículo de manera violenta, golpeándome.

Las autoridades coinciden: en cada ataque hay armas de fuego reales, no traumáticas.

Por su parte el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que los operativos se desplegaron tras notar un patrón:

Se hizo unos operativos especiales durante los últimos días que nos permitieron identificar cuando estaban actuando, porque fue en flagrancia, capturar a siete miembros, recuperar tres vehículos y tengo la expectativa de que vamos a recuperar muchos más vehículos.

Sin embargo, su captura no se produjo durante un escape, sino tras un error inesperado. En uno de los robos más recientes, cometido en la madrugada en Teusaquillo, los delincuentes se llevaron un carro de alta gama pero fallaron en su huida.

Minutos después, mientras descansaban y desayunaban en un reconocido local de comidas de la avenida 1 de Mayo, fueron sorprendidos por la Policía.

Víctima habló sobre cómo fue robada por la 'Banda del Carro Rojo' en Bogotá

Entre las denuncias más visibles está el caso de Ana María Vélez, periodista, quien fue abordada de forma violenta durante la noche. Al preguntarle si podría tratarse de los mismos capturados, respondió:

Es probable, pero tampoco podemos decir en este momento que efectivamente se trate de la misma banda. Al parecer trabajan en los carros rojos. El carro mío era un AVEO azul oscuro. Sin embargo, ayer las autoridades estuvieron revisando material probatorio y algunos indicios que pudieran darnos la posibilidad de pensar que una banda está ligada a la otra o que efectivamente se trata de la misma.

Su relato coincide con el patrón que las autoridades están identificando: los delincuentes cambian de vehículos durante la noche, operan principalmente entre Engativá y zonas cercanas al sector Salitre, actúan en grupos de jóvenes de 18 a 25 años.

Además, añadió un dato que inquietó a los investigadores:

La violencia con la que están actuando es altísima… hay colombianos, hay extranjeros… y son personas que sí están disparando. No son armas traumáticas, son armas de fuego, son asesinos en potencia.

¿Qué sigue para los delincuentes capturado de la 'Banda del Carro Rojo'?

La captura de estos siete presuntos integrantes no cierra el caso. Las autoridades tienen en análisis al menos 20 registros de robo, videos nuevos y más denuncias que siguen llegando.

Las víctimas esperan que los capturados no queden en libertad en los próximos días, como, según han señalado desde la Alcaldía, ocurre en la mayoría de casos.