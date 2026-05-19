Anuncian nuevo ciclo de pagos entre 200 y 400 mil pesos para jóvenes en el país: así puede consultar

El programa Renta Joven se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para la juventud en Colombia. Diseñado y administrado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), este subsidio nació con el propósito de garantizar que miles de jóvenes en condición de vulnerabilidad socioeconómica no abandonen sus estudios y logren culminar con éxito sus carreras técnicas, tecnológicas y profesionales.

A diferencia de otros programas económicos, Renta Joven opera bajo un modelo de transferencias monetarias condicionadas. Esto significa que el dinero entregado no es un subsidio asistencialista libre de compromisos; por el contrario, exige que los beneficiarios cumplan de manera estricta con deberes académicos mínimos, tales como mantener su matrícula activa y certificar niveles óptimos de permanencia y excelencia educativa en las instituciones públicas del país.

Nuevo ciclo de pagos de Renta Joven en mayo

A partir de este martes 19 de mayo, Prosperidad Social puso en marcha la dispersión de los recursos correspondientes al ciclo 2 de 2026, destinando una inversión que supera los $64.577 millones de pesos. En este nuevo ciclo operativo, un total de 124.598 estudiantes en todo el país se verán beneficiados de forma directa.

La entidad precisó que este giro cubre a los participantes matriculados en Instituciones de Educación Superior (IES) por los conceptos de permanencia y excelencia del segundo semestre de 2025, así como a los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por su desempeño en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ágil, la entrega de los incentivos se ha organizado bajo dos modalidades específicas:

Abono a cuenta bancaria: Dirigido a 97.892 jóvenes bancarizados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). El retiro del dinero se realiza de forma escalonada mediante la medida de "Pico y Cédula" durante cuatro días consecutivos:

19 de mayo: Cédulas terminadas en 1, 2 y 3.

20 de mayo: Cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

21 de mayo: Cédulas terminadas en 7 y 8.

22 de mayo: Cédulas terminadas en 9 y 0.

Modalidad de Giro: Diseñado para los 26.706 estudiantes que aún no cuentan con un producto financiero activo en el sistema. Estos beneficiarios podrán reclamar sus recursos desde el 19 hasta el 28 de mayo en los puntos de atención autorizados de las redes de pago SuperGiros y SuRed a nivel nacional.

La entidad recordó a los jóvenes que se encuentra habilitado el Portal del Joven del 19 al 27 de mayo para procesar novedades y registrar sus cuentas bancarias, asegurando que sus incentivos del ciclo 3 en adelante lleguen de manera electrónica y segura.