Bogotá se prepara para torneo académico de robótica con más de mil participantes

Bogotá será escenario de un encuentro en el que la tecnología, la creatividad y el ingenio de los estudiantes serán protagonistas. Cientos de jóvenes llegarán a la capital colombiana para participar en una competencia que pondrá a prueba sus conocimientos en robótica y programación.

Se trata de ROBOYORK 2026, un torneo que celebrará su séptima edición el próximo 22 de octubre en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con una convocatoria que promete convertirse en la más grande de su historia.

De acuerdo con los organizadores, se espera la participación de aproximadamente 1.600 personas provenientes de 115 instituciones, entre colegios, universidades y clubes de robótica de diferentes regiones del país.

La iniciativa, creada por el Colegio Nueva York en 2019, ha registrado un crecimiento significativo. Lo que comenzó como una competencia escolar con instituciones invitadas se ha transformado en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias alrededor de la tecnología.

¿De qué se trata esta competencia robótica?

Uno de los principales atractivos del encuentro será la diversidad de desafíos que tendrán que superar los participantes, quienes deberán demostrar sus capacidades para construir, programar y controlar diferentes tipos de robots.

La programación contempla seis categorías: Carrera GP, Fútbol Robótico, Combate Sumo, Batalla de Globos, Desafío STEAM y Diseño y Programación. Estas modalidades permitirán observar robots que compiten en velocidad, dispositivos diseñados para disputar partidos de fútbol y máquinas que se enfrentan en combates de sumo.

Las pruebas no estarán centradas únicamente en la velocidad o la resistencia de los mecanismos. Los participantes también deberán poner en práctica estrategias, solucionar problemas técnicos y realizar ajustes para mejorar el desempeño de sus creaciones.

Además, la categoría de Diseño y Programación contará con una modalidad virtual, lo que permitirá participar en determinados desafíos sin necesidad de desplazarse hasta Bogotá. El encuentro busca fortalecer habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas mediante experiencias prácticas.

ROBOYORK 2026 tendrá la mayor convocatoria de su historia

El crecimiento de esta competencia se refleja en las cifras de participación registradas durante sus anteriores ediciones. En 2023, la organización reportó la asistencia de 22 colegios, mientras que en 2025 una de las instituciones participantes registró más de 70 instituciones educativas y alrededor de 800 estudiantes.

Para este año, la convocatoria anunciada asciende a 115 instituciones y cerca de 1.600 participantes, lo que representa un nuevo hito para la iniciativa. Entre los lugares de procedencia de los participantes se encuentran Cartagena, Valledupar, Fusagasugá, Tunja, Funza, Cajicá, Mosquera, Zipaquirá, La Calera y Tabio, entre otras.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.