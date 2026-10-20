Pilas: estos son los barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua y luz este 21 de octubre

Bogotá y algunos municipios aledaños vivirán nuevos cortes de agua y luz durante este miércoles 21 de octubre. Las intervenciones durarán entre 4 hasta 24 horas en algunos sectores y estos hacen parte de los trabajos que buscan optimizar el suministro de estos servicios.

¿En dónde serán los cortes de agua durante el miércoles 21 de octubre en Bogotá?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cuatro localidades se verán afectadas por las obras y demás trabajos que tienen el objetivo de minimizar las afectaciones por daños mayores. Las zonas afectadas son:

Localidad de Usaquén

Cedro Narváez y Cedro Golf. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 140 y la calle 147. Hora de inicio: 10:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Instalación de válvulas.

Localidad de Chapinero

Chapinero. De la calle 53 a la calle 72, entre la carrera 7 y la carrera 14. Hora de inicio: 9:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Instalación de válvulas.

Localidad de Kennedy

Tocarema y Jacqueline. De la calle 43 sur a la calle 53 sur, entre la transversal 78H Bis y la carrera 77X. Hora de inicio: 10:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Cierre a terceros.

Localidad de Ciudad Bolívar

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz, Arabia, Bella Flor Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Naciones Unidas, Quiba Rural, Quiba Urbano, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y Quiba Bajo. De la calle 65 sur a la calle 80A sur, entre la carrera 14A y la carrera 26. Hora de inicio: 10:00 a. m. Duración: 24 horas. Trabajo: Mantenimiento preventivo y correctivo.

Localidad de Los Mártires

Samper Mendoza, Teusaquillo, Paloquemao, Armenia, San Luis, Quesada y Palermo. De la calle 15 a la calle 60, entre la carrera 13 y la carrera 18. Hora de inicio: 2:00 p. m. Duración: 4 horas. Trabajo: Verificación de macromedidor.

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Cortes de luz en Bogotá durante el miércoles 21 de octubre

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 11:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 55 a la carrera 57, entre la calle 78 y la calle 80 – Barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 66 a la carrera 68, entre la calle 71 y la calle 73 – Barrio San Fernando Occidental.

Localidad de Bosa

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 79 sur a la calle 82 sur, entre la carrera 87 y la carrera 89 – Barrio San Bernardino Potreritos.

Localidad de Chapinero

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 71 a la calle 74, entre la carrera 12 y la carrera 15 – Barrio Porciúncula.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Verjón Bajo – Barrio Hoya Teusacá.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 41 sur y la calle 43 sur – Barrio Tintalito.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:45 a. m. De la carrera 70 a la carrera 72, entre la calle 3 y la calle 5 – Barrio Hipotecho.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 23 sur y la calle 25 sur – Barrio Provivienda Oriental.

Localidad de Santa Fe

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m. De la carrera 2 a la carrera 4, entre la calle 17 y la calle 19 – Barrio Las Aguas.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 57 a la carrera 60, entre la calle 151 y la calle 154 – Barrio El Plan.