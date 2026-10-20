Colombia deberá seguir importando gas para afrontar la demanda durante El Niño, advierte ministra de Minas

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, aseguró que Colombia no cuenta actualmente con suficiente gas natural de producción nacional para cubrir la demanda energética durante los periodos de fenómeno de El Niño, por lo que el país debe mantener las importaciones de este recurso mientras enfrenta una mayor presión sobre el sistema energético.

RELACIONADO María Nohemí Arboleda Arango fue designada como ministra de Minas y Energía

Durante la plenaria del Senado realizada este martes, la ministra explicó que la combinación de una menor disponibilidad de gas nacional, el aumento de la demanda y las condiciones internacionales ha generado un escenario complejo para el abastecimiento del combustible.

“Claramente en este momento no tenemos gas suficiente nacional” para atender la demanda durante el fenómeno climático, afirmó, al advertir que las importaciones han alcanzado niveles máximos en medio de un contexto de elevados precios internacionales.

RELACIONADO Este fue el sector más beneficiado tras la aprobación del presupuesto de 2027

Importaciones y precios internacionales elevan la presión

Arboleda señaló que la dependencia de las compras externas de gas expone al país a las fluctuaciones del mercado global y encarece el suministro en momentos de alta demanda.

“La importación llega a niveles máximos” y, además, “nos pone en una situación de unos precios demasiado altos en un momento en que tenemos una dependencia grande de este gas”, indicó la funcionaria ante los congresistas.

La ministra explicó que esta coyuntura se produce precisamente cuando el sistema energético requiere mayores volúmenes de gas para respaldar la generación de electricidad durante los periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño, que reducen los aportes hídricos para las hidroeléctricas.

Gobierno insiste en reactivar la exploración de gas

Frente a este panorama, Arboleda defendió la necesidad de impulsar nuevamente las actividades de exploración de gas natural con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del país y reducir la dependencia de las importaciones.

“Reactivar esa exploración de gas no es una opción, es una obligación para mantener esa soberanía que el país necesita”, sostuvo la ministra. Añadió que garantizar la confiabilidad del suministro energético debe ser una prioridad mientras avanza la transición hacia fuentes más limpias.

RELACIONADO Gobierno anuncia plan de choque para evitar un posible apagón en Colombia

“Ya habrá tiempo de mirar cómo hacemos esa transición de manera tal que esa confiabilidad la garanticemos en los años que siguen”, concluyó la jefe de la cartera de Minas durante su intervención en el Senado.