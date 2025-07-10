“Debo vivir por mi hija”: el testimonio de la mujer que sobrevivió a un intento de feminicidio en Bogotá

El caso de Karina, una joven madre en Bogotá, generó preocupación nacional tras conocerse los detalles de un grave intento de feminicidio del que fue víctima. Según su testimonio, su ex pareja le propinó veinte golpes en la cabeza con un martillo, lo que le ocasionó heridas de extrema gravedad.

La mujer decidió compartir su experiencia con el objetivo de visibilizar la violencia de género y alertar sobre la necesidad de atender oportunamente las señales de abuso en el entorno familiar y social.

El ataque ocurrió el pasado 22 de septiembre en un apartamento de Fontibón, donde Karina se encontraba con su hija de cinco años y su expareja. "Solamente estaba ensañado golpeándome y yo le decía, por favor, ¿qué quieres? Dime, ¿qué necesitas? Me acuerdo que le decía eso y solo me decía, no vas a volver conmigo", relató la sobreviviente.

Karina permaneció en la UCI por la gravedad de sus heridas

La brutalidad del ataque dejó a Karina en estado crítico. "Dos días en coma, diez días en UCI", resume la joven, quien además sufrió la pérdida de varios dientes, presuntamente arrancados con alicates por su agresor. A pesar de la gravedad de sus heridas, Karina encontró fuerzas para luchar por su vida. "No voy a morir. Debo vivir por mi hija", se repetía a sí misma.

La intervención de un guarda de seguridad, quien alertó a la policía, y el amor incondicional de su madre fueron cruciales para la supervivencia de Karina. "En cuanto mi mamá entró y me habló, escuché su voz y abrí los ojos. En ese momento ya el parte médico fue diferente", recuerda la joven.

Karina enfatiza la importancia de no ignorar las señales de violencia y buscar ayuda oportunamente. "Solicité medida de protección, pero nunca hicieron nada. Casi me hace sentir hasta culpable", lamenta, evidenciando las fallas en el sistema de protección a las víctimas.