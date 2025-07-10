CANAL RCN
Colombia

“Debo vivir por mi hija”: el testimonio de la mujer que sobrevivió a un intento de feminicidio en Bogotá

La sobreviviente de un intento de feminicidio en la localidad de Fontibón reveló detalles de la violencia de la que fue víctima.

Feminicidio.
Feminicidio. (Imagen de referencia). Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
01:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El caso de Karina, una joven madre en Bogotá, generó preocupación nacional tras conocerse los detalles de un grave intento de feminicidio del que fue víctima. Según su testimonio, su ex pareja le propinó veinte golpes en la cabeza con un martillo, lo que le ocasionó heridas de extrema gravedad.

Mujer atacada por su expareja con un martillo fue intervenida quirúrgicamente: así se encuentra
RELACIONADO

Mujer atacada por su expareja con un martillo fue intervenida quirúrgicamente: así se encuentra

La mujer decidió compartir su experiencia con el objetivo de visibilizar la violencia de género y alertar sobre la necesidad de atender oportunamente las señales de abuso en el entorno familiar y social.

El ataque ocurrió el pasado 22 de septiembre en un apartamento de Fontibón, donde Karina se encontraba con su hija de cinco años y su expareja. "Solamente estaba ensañado golpeándome y yo le decía, por favor, ¿qué quieres? Dime, ¿qué necesitas? Me acuerdo que le decía eso y solo me decía, no vas a volver conmigo", relató la sobreviviente.

Joven habría asesinado a su madre con un martillo en Bogotá y luego se lanzó de un cuarto piso
RELACIONADO

Joven habría asesinado a su madre con un martillo en Bogotá y luego se lanzó de un cuarto piso

Karina permaneció en la UCI por la gravedad de sus heridas

La brutalidad del ataque dejó a Karina en estado crítico. "Dos días en coma, diez días en UCI", resume la joven, quien además sufrió la pérdida de varios dientes, presuntamente arrancados con alicates por su agresor. A pesar de la gravedad de sus heridas, Karina encontró fuerzas para luchar por su vida. "No voy a morir. Debo vivir por mi hija", se repetía a sí misma.

La intervención de un guarda de seguridad, quien alertó a la policía, y el amor incondicional de su madre fueron cruciales para la supervivencia de Karina. "En cuanto mi mamá entró y me habló, escuché su voz y abrí los ojos. En ese momento ya el parte médico fue diferente", recuerda la joven.

Violenta persecución en Bogotá terminó con dos policías arrollados: esto se sabe
RELACIONADO

Violenta persecución en Bogotá terminó con dos policías arrollados: esto se sabe

Karina enfatiza la importancia de no ignorar las señales de violencia y buscar ayuda oportunamente. "Solicité medida de protección, pero nunca hicieron nada. Casi me hace sentir hasta culpable", lamenta, evidenciando las fallas en el sistema de protección a las víctimas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Palmira

“No quedará impune”: director del INPEC tras captura de ocho sospechosos de atentados en Palmira

Bogotá

VIDEO | Policías se llevaron una sorpresa: fueron a recuperar una moto y encontraron siete más

Ejército Nacional

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia

Otras Noticias

Federación Nacional de Cafeteros

¿Qué está impulsando realmente el consumo en Colombia: la economía formal o la ilegal?

Expertos advierten que el dinero del oro y la coca también estaría alimentando el consumo interno.

Artistas

Jessica Cediel tuvo nueva emergencia médica: esto fue lo que informó

Jessica Cediel, a través de sus redes sociales, les mostró a sus seguidores qué fue lo que le pasó de manera inesperada.

Artistas

Preocupación por la salud de Zion: ¡Comunicado confirma que sufrió grave accidente!

América de Cali

América de Cali estrenó una nueva camiseta retro: precio, detalles y situación con Le Coq Sportif

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado