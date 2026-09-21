Tres soldados fueron asesinados tras ataque con explosivos en La Macarena, Meta

Tres soldados profesionales fueron asesinados durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre, luego de que tropas del Ejército fueran atacadas con un área preparada con dispositivos explosivos improvisados en la vereda La Unión, en La Macarena, Meta.

De acuerdo con el reporte entregado por la Fuerza de Tarea Omega, los militares pertenecían al Batallón de Despliegue Rápido N° 35, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N° 12.

¿Quiénes fueron las víctimas de los explosivos en La Macarena, Meta?

El ataque dejó además a un suboficial y tres soldados profesionales heridos.

Los militares asesinados fueron identificados como:

Soldado profesional Elkin Quinto Mosquera.

Soldado profesional Jesús Adrián Ramírez Carrillo.

Soldado profesional Óscar David Monterroza Suárez.

El Ejército indicó de manera preliminar que detrás de esta acción estaría la Estructura Ever Castro, perteneciente al grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá.

Esta responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades correspondientes.

Ataque contra la fuerza pública se registró en Vistahermosa

La situación de seguridad en el departamento del Meta también se vio afectada por otro ataque ocurrido durante la misma madrugada.

En la vereda Puerto Chorizo, municipio de Vistahermosa, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N° 31, perteneciente a la Fuerza de Despliegue Rápido N° 11, fueron atacadas mientras realizaban un desplazamiento.

Según el Ejército, inicialmente se produjo la activación de un dispositivo explosivo improvisado y posteriormente los militares fueron atacados con armas de fuego de largo alcance.

Como consecuencia de esta segunda acción, dos soldados profesionales resultaron heridos.

Ejército activó evacuación de los militares

Tras conocerse los ataques, la Fuerza de Tarea Omega aseguró que puso en marcha sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para atender a los militares afectados.

En el caso de La Macarena, las autoridades militares adelantan las coordinaciones necesarias para evacuar al suboficial y a los tres soldados heridos hacia centros asistenciales donde puedan recibir atención especializada.

Los dos militares afectados en Vistahermosa, por su parte, fueron trasladados inicialmente al dispensario médico de Apiay.

Posteriormente, el Ejército informó que se adelantaban las gestiones para remitirlos al Hospital Departamental de Villavicencio, con el objetivo de realizarles las valoraciones médicas correspondientes.

¿Qué dijo el Ejército sobre los ataques registrados?

El Ejército rechazó los ataques y anunció que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para establecer las circunstancias en las que ocurrieron y determinar responsabilidades.

La institución también indicó que se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.