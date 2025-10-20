CANAL RCN
Colombia

Rescataron a las dos niñas indígenas secuestradas por disidencias de las Farc en Cauca

Autoridades del pueblo Nasa confirmaron que las menores, de 14 y 15 años, fueron rescatadas una semana después.

Menores indígenas en La Rioja
FOTO: Integración Social

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
06:24 p. m.
Las comunidades indígenas del norte del Cauca viven bajo una presión por parte de grupos armados ilegales que reclutan menores y desafían la autoridad de la Guardia Indígena.

En esta ocasión, todo se agravó tras el secuestro de dos adolescentes del pueblo Nasa por parte de las disidencias del frente Jaime Martínez.

Después de varios días de incertidumbre, las autoridades indígenas del Cauca confirmaron la recuperación de las dos niñas de 14 y 15 años que habían sido secuestradas la semana anterior por integrantes de las disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires.

La noticia fue dada a conocer a través de X por un miembro del pueblo Nasa, quien informó que una comisión del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) logró la recuperación de las menores.

Han sido recuperadas las dos niñas arrebatadas a misión humanitaria la semana anterior. Una comisión de autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ha confirmado esta buena noticia. Ahora nos falta rescatar alrededor de más de 700 niñ@s. El desafío continúa.

Así fue el secuestro de las menores indígenas en Cauca

 

De acuerdo con los reportes, las disidencias las habrían llevado con el propósito de incorporarlas forzosamente a sus filas.

Tras conocer el hecho, un grupo de comuneros organizó una caravana humanitaria con el objetivo de rescatarlas. La Guardia Indígena, apoyada por líderes del territorio, se internó en la zona rural y logró recuperarlas inicialmente. Sin embargo, el operativo apenas comenzaba.

Cuando la misión se desplazaba hacia una zona segura, en el corregimiento de Timba, fue interceptada por hombres fuertemente armados del mismo frente Jaime Martínez.

Los atacantes detuvieron los vehículos y los registraron uno a uno hasta encontrar nuevamente a las dos adolescentes. Una vez las ubicaron, las arrebataron por la fuerza y abrieron fuego contra la caravana, impidiendo cualquier intento de rescate.

Durante el ataque, los hombres armados también robaron una camioneta perteneciente a un esquema de protección que acompañaba a la misión humanitaria.

Desde entonces, la ubicación de las menores fue desconocida durante varios días, mientras las comunidades mantenían presión por su liberación.

