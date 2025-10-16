VIDEO | Disidencias secuestraron a dos niñas indígenas en el Cauca: las rescataron, pero las volvieron a raptar

En el departamento del Cauca, dos niñas indígenas de 14 y 15 años fueron secuestradas por las disidencias de las Farc, en medio de un nuevo enfrentamiento entre la Guardia Indígena y hombres armados del frente Jaime Martínez.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Buenos Aires, donde el reclutamiento de menores se ha convertido en una práctica constante de los grupos ilegales.

Disidencias de las Farc secuestraron a dos niñas indígenas de 14 y 15 años en el Cauca

De acuerdo con las autoridades indígenas, las menores fueron raptadas inicialmente por las disidencias, que las habrían llevado con el objetivo de incorporarlas forzosamente a sus filas.

Ante esto, un grupo de comuneros organizó una caravana humanitaria para rescatarlas.

La Guardia Indígena, apoyada por líderes del territorio, se internó en la zona rural y logró recuperarlas, pero el operativo apenas había comenzado.

Tras recuperarlas se desató un combate entre disidencias e indígenas

Cuando la caravana se dirigía hacia una zona segura, en el corregimiento de Timba, fueron interceptados por hombres fuertemente armados del frente Jaime Martínez, quienes detuvieron los vehículos y registraron uno a uno hasta ubicar nuevamente a las adolescentes.

Tras encontrarlas, los armados las arrebataron por la fuerza y dispararon contra los vehículos, impidiendo cualquier intento de persecución.

Durante el ataque, también robaron una camioneta perteneciente a un esquema de protección que acompañaba la misión humanitaria.

Testigos narraron el momento del ataque

La consejera Nini Johana Daza, del Consejo Regional Indígena del Cauca, describió el momento y el peligro que vivieron los rescatistas:

El equipo que venía dirigiéndose en ese momento con las niñas, las cuales por nuevamente regresarlas hacia el grupo, fueron atacados con tiros, poniendo en riesgo la vida de todo el equipo que venía ahí.

Pese al riesgo, la Guardia Indígena intentó resistir el ataque, pero la ofensiva armada fue contundente. Las dos menores fueron llevadas nuevamente por los disidentes, mientras la comunidad, en medio de la impotencia, pedía respeto por sus vidas.

Pedirle a estos grupos que les respeten la vida en este momento, es el respeto a la vida de nuestras dos niñas que se nos las han llevado.

Finalmente, cabe mencionar que, el Cauca se mantiene como la región más afectada por el reclutamiento forzado en Colombia.

Según cifras recientes, el 56% de los casos en el país se concentran en este departamento, y la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas asentadas en zonas rurales bajo control de grupos armados.