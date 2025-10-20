VIDEO | Policía arriesgó su vida en una balacera para detener a uno de los delincuentes más temidos del sur de Bogotá

El operativo, realizado en una madrugada en el sur de la capital, puso fin a una serie de hechos violentos que ocurrían en Ciudad Bolívar.

Alias El Coste, considerado uno de los hombres más peligrosos de la zona, era buscado por su presunta participación en homicidios, riñas y extorsiones.

Su presencia constante en un billar del barrio Las Quintas y las continuas disputas que provocaba despertaron la atención de las autoridades, que lo siguieron durante semanas hasta lograr su captura.

¿Cómo encontraron a alias El Coste, uno de los más temidos del sur de Bogotá?

El miedo era constante entre los comerciantes del sur de Bogotá. En el barrio Las Quintas, de la localidad de Ciudad Bolívar, muchos vivían bajo amenazas e intimidaciones.

Los señalamientos de varios de ellos coincidían en un nombre: alias El Coste, un hombre conocido por su carácter violento y su cercanía con estructuras delictivas que se movían entre extorsiones, riñas y ajustes de cuentas.

La investigación comenzó cuando un grupo de comerciantes decidió denunciar las intimidaciones ante las autoridades. A partir de ese momento, el Gaula Bogotá inició un seguimiento detallado de los movimientos de alias El Coste.

Los investigadores lograron establecer que este sujeto solía pasar gran parte del tiempo en un billar del barrio Las Quintas, donde entre tragos y peleas imponía su presencia y mantenía bajo amenaza a varios residentes del sector.

Detrás de esa rutina, según las autoridades, se escondía un historial de violencia que lo vinculaba con el asesinato de un conductor informal. Tras ese crimen, alias El Coste huyó hacia Barranquilla, donde permaneció por un tiempo, intentando evadir a la justicia.

Sin embargo, una fuente y varias interceptaciones telefónicas permitieron ubicarlo nuevamente. Dos meses después, regresó confiado a Bogotá, sin imaginar que los investigadores ya lo tenían vigilado.

Policía arriesgó su vida para detener a alias El Coste en Bogotá

El cerco se cerró en una madrugada; los uniformados del Gaula Bogotá, tras obtener las órdenes judiciales correspondientes, se desplazaron hasta varias viviendas del sur de la ciudad para cumplir con los allanamientos.

Cuando llegaron al punto donde se ocultaban los sospechosos, fueron recibidos con disparos.

A pesar de la balacera, los policías no se retiraron. Uno de los equipos enfrentó el ataque mientras otro grupo logró ingresar a la vivienda donde se encontraba alias El Coste.

En el interior lo hallaron dormido junto a su pareja. El hombre no alcanzó a reaccionar y fue reducido de inmediato por los agentes.

Durante la operación también fueron capturados tres de sus cómplices. En los allanamientos se incautaron varias armas, dosis de droga listas para su venta y una motocicleta que había sido utilizada en distintos hurtos registrados en la zona.