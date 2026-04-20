Retos, condiciones y dudas: ¿Iván Cepeda quiere debatir o está esquivando el cara a cara?

Lo que parecía una oportunidad para que los candidatos presidenciales se enfrenten directamente terminó convirtiéndose en un tema de análisis: ¿realmente hay voluntad de debatir o se trata de movimientos calculados dentro de la campaña?

¿Cuáles son las condiciones que puso Iván Cepeda para debatir?

Todo comenzó con el reto público lanzado por Iván Cepeda para realizar un debate. La respuesta no se hizo esperar. La candidata Paloma Valencia aseguró estar completamente dispuesta a participar sin restricciones de tiempo ni lugar.

Nosotros estamos listos para cualquier debate en cualquier momento. Creo que el senador Cepeda ha logrado evadir la responsabilidad que tiene con los colombianos de hablar, de responder, por ejemplo, su paz total que está dejando que secuestren a nuestros soldados, que los asesinen como pasó ayer en Saravena, por ejemplo, que estamos pagando más del 40% del gas porque no han querido sacar el gas natural colombiano y ahora nos proponen seguir en la misma política y no hacer fracking. Lo mismo nos tiene que responder por el sistema de salud.

Sin embargo, el debate en La Mesa Ancha se centró en lo que ocurrió después: las condiciones que acompañaron el reto.

Carol Borda fue directa al cuestionar el origen y la intención del llamado:

Exactamente, recordemos que más que un reto que venga o haya nacido de Iván Cepeda, yo soy un poco más desconfiada porque las invitaciones… han sido innumerables… Ahora que esté digno a aparecer en los debates, yo creo que es incluso que tiene mucho más que ver con la tutela en Medellín… No quiere que haya ciertos medios de comunicación, no quiere que haya periodistas, no quiere que se toquen temas que son importantes…

El señalamiento abre una línea de análisis clave: ¿las condiciones son una forma de garantizar imparcialidad o una estrategia para evitar temas incómodos?

El analista Julio Iglesias planteó dos posibles lecturas que marcaron la discusión:

Hay dos maneras de interpretar esta declaración. Una, que el señor Cepeda tiene información estadística de que su campaña en segunda vuelta naufraga… La otra es que simplemente es una manera de enfrentar la narrativa de que él estaba acobardado frente a un debate.

Es decir, el debate deja de ser solo un escenario democrático y pasa a ser una herramienta estratégica dentro de la campaña electoral.

Otro punto crítico fue la desconfianza hacia los medios de comunicación. Algunos panelistas advirtieron que poner en duda la imparcialidad de los medios puede convertirse en un obstáculo real para organizar estos espacios.

Uno como medio de comunicación cuando organiza un debate… trata de hacer un debate con todas las garantías, pero ya está haciendo un señalamiento de que algunos podrían no ser imparciales.

¿Qué tan necesarios son los debates entre los candidatos presidenciales?

Además, surgió una pregunta de fondo: ¿qué tan necesarios son los debates? Aunque no son obligatorios, los analistas coincidieron en que son fundamentales para la democracia, especialmente en elecciones cerradas.

En el debate… cada ciudadano puede confrontar y puede tener opinión propia.

Sin embargo, también se advirtió que limitar los temas, por ejemplo, hablar solo de propuestas y no de resultados o cuestionamientos, podría desnaturalizar el ejercicio democrático.

Un debate con las manos amarradas… habría que preguntarse si vale la pena.

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Así, el foco ya no está únicamente en si habrá o no debate, sino en bajo qué condiciones se daría y si realmente cumpliría su función.