¿Qué se sabe sobre la estudiante que murió tras caer de un sexto piso en la U. Sergio Arboleda?

Ocurrió una tragedia en la Universidad Sergio Arboleda, ubicada en el norte de Bogotá. Una joven estudiante de primer semestre de la Facultad de Derecho murió tras caer de un sexto piso.

El hecho se presentó aproximadamente a las 3:45 p.m. del lunes 20 de abril. Tras el suceso, las autoridades universitarias ordenaron la evacuación de las instalaciones mientras acudían la Policía y Fiscalía.

Cancelan las clases de este martes 21 de abril

Asimismo, se suspendieron las clases de este martes 21 de abril. A través de sus redes sociales, la institución expresó sus condolencias: “Su partida conmueve profundamente a esta comunidad académica y la sume en un inmenso dolor”.

Ante esta difícil situación, reiteramos que todos los canales de apoyo estarán dispuestos a brindar el acompañamiento que requieren los integrantes de nuestra comunidad (…) Expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros.

La salud mental en las universidades

Julia Rubiano, la secretaria de Educación de Bogotá, también se pronunció: “Enviamos un abrazo a su familia y amigos en este difícil momento. Toda nuestra solidaridad con ellos y la comunidad educativa de la Universidad Sergio Arboleda”.

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Recientemente, la Alianza 4U (conformada por el CESA, Universidad del Norte, EAFIT y Universidad Icesi) y la Fundación Empresarios por la Educación dieron a conocer un estudio sobre la salud mental de los jóvenes universitarios en el país.

Tomando como intervalo el periodo de abril a junio de 2025, los expertos conocieron los pensamientos y sensaciones de 1.200 estudiantes de 122 instituciones.

El primer resultado preocupante fue que el 40 % tiene niveles altos de ansiedad. A esto se le sumó que el 45 % tiene sintomatología relacionada con la depresión, algunos incluso con ideas de morir. Uno de cada ocho estudiantes ha intentado acabar con su vida.

La depresión, entonces, resultó siendo el principal factor por el que los jóvenes han considerado tomar esa decisión. Otros detonantes complementarios son la falta de sueño, el consumo de sustancias y situaciones de choque con otros actores académicos.