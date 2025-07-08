CANAL RCN
Autoridades refuerzan medidas de seguridad tras disturbios en el Movistar Arena

Las acciones buscan fortalecer la seguridad, garantizar la convivencia y mejorar la gestión de eventos masivos en la ciudad.

agosto 07 de 2025
07:31 p. m.
Luego de los graves disturbios registrados en el Movistar Arena que provocaron la cancelación del concierto de Damas Gratis, banda argentina, las autoridades anunciaron una serie de medidas para prevenir y responder de manera más efectiva ante situaciones similares en el futuro.

Mujer narró los angustiosos momentos que se vivieron en el Movistar Arena: hubo cuchillos
Disturbios en el Movistar Arena: una persona murió

Según el comunicado, como respuesta inmediata, se intensificará el trabajo preventivo y operativo del Sistema Unificado de Gestión de Aglomeraciones, especialmente en los próximos eventos que impliquen grandes concentraciones de personas.

También se fortalecerá el monitoreo en tiempo real, a través del uso de cámaras de vigilancia y la activación de canales de reporte ciudadano, con el fin de anticipar posibles alteraciones del orden público.

Habrá un aumento de los equipos de verificación en campo, quienes revisarán las condiciones de ingreso, la logística de los eventos, los esquemas de seguridad y la aplicación de protocolos de emergencia.

Se realizará una actualización de los planes de contingencia exigidos a los organizadores de eventos privados, con especial atención a aspectos como la seguridad, la movilidad y el comportamiento ciudadano.

Por otro lado, se activará un lanzamiento de campañas pedagógicas y preventivas, dirigidas al público, con el objetivo de promover la cultura ciudadana, la tolerancia y el respeto durante eventos masivos.

¿Quién era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió a las afueras del Movistar Arena?
Además, las autoridades informaron que se recopilará y remitirá toda la evidencia disponible, especialmente el material audiovisual, a las entidades competentes, con el propósito de identificar y sancionar a los responsables de los actos violentos ocurridos.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont se refirió a los hechos y rechazó lo sucedido y las agresiones contra el personal de socorro.

"Desde la Secretaría Distrital de Salud rechazamos categóricamente los actos violentos que hicieron una serie de individuos contra el personal de salud y de socorro en el evento de ayer del Movistar Arena. Fue un ataque a la misión médica que está protegido por tratados internacionales y que no podemos permitir en el distrito. Denunciaremos a los actores de estos actos violentos", aseguró Bermont.

