¿Quién era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió a las afueras del Movistar Arena?

La presentación de la banda Damas Gratis en el Movistar Arena se vio cancelada abruptamente por la batalla campal que se desató en el recinto y en los alrededores entre hinchas de Millonarios y Santa Fe, en la que utilizaron armas blancas, botellas y demás elementos que sembraron pánico entre los asistentes.

La situación tuvo un desenlace fatal que conmocionó al país. Las autoridades revelaron que en medio del caos, un hincha de Santa Fe perdió la vida.

Sergio Blanco, hincha de Santa Fe murió a las afueras del Movistar Arena

Según las primeras investigaciones, Sergio Blanco fue la víctima de este lamentable suceso.

El hombre, quien hacía parte de la barra popular La Guardia Albi-Roja Sur, habría intentado escapar de la agresión cuando fue atropellado, un hecho que aún está siendo investigado.

La noticia, confirmada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, generó una profunda indignación y tristeza, demostrando una vez más cómo la violencia del fútbol trasciende los estadios y se infiltra en otros espacios de la ciudad.

¿Quién era Sergio Blanco, hincha de Santa Fe muerto en concierto de Damas Gratis?

La muerte de Sergio Blanco, un hincha que compartía la pasión por su equipo, ha generado un profundo luto entre sus compañeros.

A través de las redes sociales, la barra de Independiente Santa Fe, de la cual Sergio era miembro del "Parche 10", expresó su dolor y envió sus condolencias a la familia.

Adicionalmente, uno de los líderes de la hinchada se pronunció, lamentando el trágico final:

“Se confirma la muerte de uno de los integrantes de @lgars_Oficial en los exteriores del Movistar Arena. Ojalá tú alma encuentre la paz que no tuviste en este mundo de mierda Blanco querido, mi abrazo solidario al @parchediez10 pérdida irreparable para nuestra organización”.

Igualmente, otra página referente de Santa Fe escribió: "Sergio Blanco, no solo es un hincha del León, es un antifascista de verdad. Nos volveremos a ver pronto hermano querido. Seguiremos luchando hasta el final en tu memoria”

Este trágico suceso puso de nuevo sobre la mesa el tema de la violencia en el fútbol.

La revelación de la identidad de Sergio Blanco no es solo la de una víctima más, sino que pone un nombre y un rostro a un problema social que parece no tener fin. La revelación de la identidad de Sergio Blanco ha revivido el debate sobre cómo controlar y erradicar la barbarie de las barras bravas.