Mujer narró los angustiosos momentos que se vivieron en el Movistar Arena: hubo cuchillos

Disturbios impidieron que la banda Damas Gratis se presentara. Se reportó un fallecido.

Movistar Arena.
Movistar Arena. Foto: Movistar Arena.

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
12:04 p. m.
Minutos de angustia vivieron los fanáticos de Damas Gratis. Lo que empezó como un concierto, terminó en tragedia.

La banda se iba a presentar en el Movistar Arena, pero no se pudo. En la entrada comenzaron a presentarse disturbios en los que hubo hasta uso de armas blancas.

¿Qué pasó en el Movistar Arena?

Los videos viralizados por redes sociales han sido inquietantes. Las puertas quedaron afectadas y la entrada se convirtió en una auténtica batalla campal. El concierto no se pudo realizar y la Policía tuvo que intervenir.

El recinto pudo ser evacuado. Según informó la Secretaría de Seguridad, los heridos fueron trasladados a los hospitales San José Infantil, Hospital de Engativá y SAMU 68. Se tienen registros de cinco afectados.

De igual forma, una persona murió presuntamente tras ser atropellada a la salida del Movistar Arena. Las autoridades ahora están en búsqueda de los responsables, quienes presuntamente harían parte de barras bravas.

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó lo acontecido: “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

¿Quién le responde a los asistentes?

En diálogo con La FM, una de las asistentes contó los momentos de pánico que se vivieron. Ella sostuvo que antes de Damas Gratis, se presentó un grupo local. Hasta ese momento, el evento transcurría sin inconveniente.

“La gente estaba tomando, todo muy tranquilo. De ahí empezaron a verse como que la gente estaba corriendo. Nosotras nos levantamos y vimos que había una multitud de platea alejándose”, contó.

En medio de la multitud, según su relato, apareció una mujer que, por medio de un puñal, comenzó a atacar. La asistente narró que vio al menos a cinco personas utilizando cuchillos.

“Acá no había un solo policía cuando entramos. Adentro había espacio para que hubiera policía, al menos uno, dos o tres”, declaró. La mujer contó que los violentos rompieron sillas y demás objetos de la infraestructura.

Nos tocó correr hasta lo más alto del tercer piso. Después dijeron que cancelaban el concierto. Perdimos nuestro dinero y tiempo. Faltamos a clase por un evento.

