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Engañaban a niños con IA por redes sociales y los obligaban a enviar videos sexuales: cayeron explotadores

Una operación de seis meses desmanteló una red criminal que contactaba menores entre 8 y 9 años a través de IA en Cartagena, Barranquilla y otras regiones del Caribe.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
06:43 p. m.
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Una operación internacional de seis meses terminó con la captura de nueve personas acusadas de utilizar inteligencia artificial para explotar sexualmente a menores de edad en cinco ciudades del Caribe.

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Las detenciones de los principales actores de esta red criminal se realizaron en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Valledupar.

Las autoridades colombianas, con apoyo internacional, desmantelaron una red que empleaba inteligencia artificial para contactar y engañar a niños y niñas desde los 8 años de edad.

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Así engañaban y explotaban sexualmente a niños con IA en Cartagena

El modus operandi de esta red de explotadores sexuales consistía en utilizar herramientas de inteligencia artificial para establecer contacto con los menores a través redes sociales, explicó la Policía.

Generaban todo un contacto con las plataformas de Messenger y Snapchat para ganar confianza con ellos y obtener imágenes de sus partes íntimas y comercializar esa información.

El alcalde de Cartagena destacó la importancia de la cooperación internacional en el éxito de esta operación. Las autoridades locales recibieron apoyo crucial de organismos internacionales especializados en combatir la explotación sexual infantil y el tráfico de material pornográfico de menores.

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Alias Javier era líder de esta organización criminal

Entre los detenidos se encuentra un sujeto identificado como alias Javier, señalado como el principal operador de la red criminal.

Según informaron las autoridades en rueda de prensa, este individuo "generaba la utilización de una inteligencia artificial, contactaba niños y niñas, principalmente niñas entre ocho y nueve años" a través de plataformas digitales.

Cinco de los capturados fueron detenidos en Cartagena, ciudad donde la explotación sexual infantil y la trata de personas han representado un problema persistente durante años.

Los nueve capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por delitos relacionados con explotación sexual infantil y comercialización de material pornográfico de menores.

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