Regiotram, el tren que transformará Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca presentó en Noticias RCN los avances del Regiotram de Occidente, un proyecto que conectará a los municipios del departamento con Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
01:35 p. m.
En el marco de #EncontrémonosEnLasRegiones, nuestro director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, conversó con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, sobre uno de los proyectos más ambiciosos de movilidad para el país: el Regiotram de Occidente, el primer tren ligero regional de pasajeros de Colombia.

Un tren que cambia vidas

Rey explicó que después de una década de maduración y múltiples obstáculos, el sistema entrará en operación en octubre de 2027 en su primera fase, conectando a Facatativá con Fontibón. Para el 2029, el recorrido llegará hasta el centro de Bogotá (calle 26 con Caracas), con integración directa al Metro de Bogotá y TransMilenio.

“El Regiotram cambiará la vida de la gente. Hoy un facatatibeño se demora hasta cuatro horas diarias viajando; con este tren, el trayecto será de 48 minutos”, aseguró el mandatario, quien destacó que el sistema tiene un diseño híbrido que permitirá velocidades de hasta 100 km/h en zonas rurales y la operación como tranvía en áreas urbanas.

Inversión y respaldo nacional

El proyecto contará con 16 trenes y 32 coches fabricados en China, con capacidad para movilizar hasta mil pasajeros por viaje en hora pico. Los primeros equipos llegarán al país a finales de 2026.

Rey también resaltó el respaldo del Gobierno Nacional para superar trabas como el licenciamiento ambiental y la interferencia con el poliducto que abastece al aeropuerto El Dorado. Además, anunció que en octubre se espera firmar el convenio de cofinanciación del Regiotram del Norte, una obra de 48 km que unirá Zipaquirá y Cajicá con el norte de Bogotá, con una inversión de 10 billones de pesos.

“Estamos hablando de proyectos que no solo son de movilidad, sino de calidad de vida, integración regional y competitividad”, afirmó Rey.

