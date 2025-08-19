Registraduría desmintió caso de niña con el nombre ‘Chat Yipití’ en Córdoba

La Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió la existencia del caso de una niña en Cereté, Córdoba, registrada con el nombre de ‘Chat Yipití’.

Según el comunicado publicado este 19 de agosto, “no es cierto que en el municipio de Cereté, Córdoba, ni en otra registraduría del territorio nacional se haya realizado un registro civil de nacimiento con estos datos”.

La Registraduría Nacional también aseguró que se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté, Córdoba, y no se encontró ninguna inscripción con este nombre en específico.

El pronunciamiento de la entidad colombiana, firmado por el registrador encargado Álvaro Alfonso Araújo Oñate, fue publicado luego de que se viralizara la inscripción de una niña en el municipio de Córdoba con el nombre de Chat Yipití Bastidas Guerra el pasado 15 de agosto.

El caso viral en Córdoba

La noticia fue viral en redes sociales, emisoras locales y grupos de WhatsApp por su similitud a “Chat GPT”, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI y el más popular del momento.

'Chat Yipití', ¿un nombre que afecta la dignidad del recién nacido?

El nombre fue tildado por algunos internautas como un nombre creativo y original, mientras que otras personas señalaron en redes sociales que podría traer burlas y dificultades en el futuro de la recién nacida.

Aunque la norma no limita de manera radical la libertad de los padres para dar el nombre que deseen a sus hijos, los funcionarios pueden abstenerse de registrar cualquier nombre que atente contra la dignidad, la sana crítica y la objeción de conciencia, por tratarse de una descripción ofensiva o denigrante contra el menor.

Según el reporte de años anteriores, la Registraduría Nacional ha revelado nombres poco comunes como Arte, Tea, Ebenezer, Gaspar o Mafalda. La entidad colombiana también ha vetado nombres que atentan de forma evidente contra la dignidad del recién nacido, como Warnerbro, Satanás o Miperro.