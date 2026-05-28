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Rechazan ataque a mina de oro en Buriticá que dejó una persona fallecida: esto se sabe

El suceso se presentó en la noche, cuando lanzaron artefactos explosivos que acabaron con la vida de una persona y dejaron a varias heridas.

Ataque a mina en Antioquia.
Ataque a mina en Antioquia. Foto: Mina Buriticá.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
06:24 p. m.
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En las últimas horas, ocurrió un ataque violento en la mina Buriticá, desde donde opera Zijin - Continental Gold.

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El hecho se presentó en la noche del miércoles 27 de mayo en la vereda Higabra. Al parecer, lanzaron explosivos que terminaron acabando con la vida de un trabajador y dejando heridos a otros.

Rechazo de las autoridades

Desde el Concejo de Buriticá hubo pronunciamiento: “Como corporación pública y representación democrática de la comunidad buritiqueña, manifestamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, con los trabajadores de la compañía y con todas las personas impactadas”.

Por su parte, la alcaldía del municipio rechazó lo ocurrido e hizo un llamado para que el Gobierno Nacional y demás autoridades tomen cartas en el asunto.

“Confiamos en que las autoridades competentes adelantarán las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este lamentable atentado”, sostuvo.

El peligro de la minería ilegal azota al sector

Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) extendió su solidaridad y también les dejó un mensaje a las autoridades nacionales: “Debe velar por la integridad y la vida de todos los ciudadanos, incluyendo los trabajadores del sector minero”.

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Sumado a ello, recordó las amenazas que recibe el sector por los grupos armados que se dedican a la extracción ilegal de minerales (principalmente oro).

A pesar de no tener hipótesis sobre quiénes estuvieron detrás, es clave recordar que son varias las estructuras armadas que operan a lo largo de Antioquia.

Con base en las alertas tempranas de la Defensoría, se tienen registros acerca de la presencia de las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo (también llamado Ejército Gaitanista de Colombia).

Producto de ello, son varios los municipios que se han visto azorados por el desplazamiento forzado, confinamientos, secuestros, masacres y crímenes que violan los derechos humanos.

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