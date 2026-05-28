Padre y padrastro habrían estado abusando por más de un año de una pequeña de 13 años en Cesar

Un aterrador caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad se conoció en el departamento del Cesar.

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Las autoridades capturaron al padre biológico y al padrastro de una adolescente de 13 años, quienes son investigados por supuestamente cometer reiteradas agresiones sexuales contra la niña en el municipio de La Jagua de Ibirico.

¿Qué se sabe de la menor de 13 años que habría sido abusada por su papá y su padrastro?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los presuntos responsables utilizaban amenazas constantes para mantener a la adolescente bajo miedo y evitar que hablara sobre lo que estaba ocurriendo.

Las investigaciones señalan que la niña habría sido intimidada con amenazas de muerte, situación que la obligaba a permanecer en silencio mientras, presuntamente, continuaban las agresiones.

¿Cómo fue el rescate de la menor presuntamente abusada en Cesar?

Tras una denuncia interpuesta por la madre de la menor, las autoridades recibieron la alerta para activar la ruta para el restablecimiento de sus derechos y dejarla bajo protección del ICBF.

Durante este mismo procedimiento realizado en La Jagua de Ibirico, lograron retirar a la adolescente del entorno donde presuntamente venían ocurriendo las agresiones.

Al mismo tiempo, capturaron al padre biológico y al padrastro de la víctima, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales para avanzar con el proceso correspondiente.

Paralelo a esto, no se entregaron mayores detalles, pero confirmaron que la prioridad será garantizar la seguridad y protección de la menor.