Millonarios ya habría tomado una decisión con Guillermo De Amores, su arquero: ¿cuál?

Tras la eliminación prematura en la Liga BetPlay 2026 I y la Copa Sudamericana, Millonarios ha comenzado a pensar las primeras decisiones.

En el club 'embajador' son conscientes de que los resultados fueron críticos durante el primer semestre y que tienen la obligación de ser protagonistas en la segunda parte del 2026.

En medio de esa coyuntura, Millonarios se comunicó con un jugador y le manifestó su intención de llegar a un acuerdo para rescindir el contrato. ¿Cuál fue la respuesta? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Millonarios quiere rescindir el contrato con Guillermo De Amores, su arquero

En su cuenta de X, César Augusto Londoño, el periodista que siempre tiene información de primera mano de Millonarios, reveló que el club ya le planteó un acuerdo a Guillermo De Amores para rescindir el contrato.

Sin embargo, hasta el momento, el guardameta uruguayo no ha aceptado los términos.

"Llamaron a Guillermo De Amores para negociar su terminación de contrato, que vence en diciembre, pero no quiso arreglar con Millonarios", escribió César Augusto Londoño.

"Jugó 10 partidos y recibió 18 goles", añadió el periodista.

El número de refuerzos que buscaría Millonarios para el segundo semestre del 2026

Luego de que Millonarios cayó 1-2 vs. O'Higgins y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Fabián Bustos habló en la rueda de prensa y expuso que se necesita un cambio.

Además, el estratega argentino planteó que, como mínimo, es necesario buscar cinco refuerzos para competir en los torneos que tendrá que encarar el 'albiazul' en la parte final del año.

En la liga, Millonarios ganó siete partidos, perdió siete, empató cinco, sumó 26 puntos y no se clasificó a los 'play-off' tras quedar en la posición 10.

Mientras tanto, en la Copa Sudamericana ganó dos partidos, empato dos, perdió dos, consiguió 8 puntos y quedó eliminado al ubicarse en la tercera posición del grupo C.