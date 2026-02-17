Registraduría presenta un chat de WhatsApp que responderá las dudas de los votantes en elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el lanzamiento de una nueva herramienta digital, pensada para resolver las dudas de los votantes en tiempo de elecciones.

Se trata de un chat de WhatsApp que responderá en tiempo real a sus inquietudes, para garantizar el desarrollo de las elecciones legislativas, el 8 de marzo, y presidenciales, el 31 de mayo.

Así lo explicó el registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con Noticias RCN: “Estamos lanzando una nueva herramienta para el servicio ciudadano, para que la ciudadanía se informe y es un chatbot. Sabemos que WhatsApp es, prácticamente, la herramienta más utilizada”.

¿Cómo acceder al chatbot de la Registraduría?

De acuerdo con Penagos, existen dos métodos con los que los votantes podrán acceder al chatbot de la Registraduría:

“A través de un código QR o a través de la página de la Registraduría, los ciudadanos podrán adentrarse al chat y encontrar mucha información, empezando por su lugar y puesto de votación”.

Se recomienda a los ciudadanos cerciorarse de ingresar al chat a través de códigos QR o enlaces que se encuentren, únicamente, en la página oficial de la entidad.

¿Qué información podrá consultarse a través del chatbot de la Registraduría?

Son varias las funciones del chatbot que presentó la Registraduría. Además de conocer su lugar y puesto de votación, únicamente con el número de cédula, los ciudadanos podrán consultar:

“Si son jurados de votación, ver el calendario electoral, la ubicación de las mesas y de los puestos, la lista de candidatos y candidatas, las tarjetas electorales”.

En palabras del registrador nacional, “es una aplicación muy completa y de fácil manejo, en la que los ciudadanos se podrán informar de manera clara y precisa”.

La herramienta ya se encuentra disponible y podrá accederse a ella a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet y una cuenta activa en el aplicativo de WhatsApp.