Relleno Doña Juana reutiliza al mes más de 9.000 toneladas de escombros de construcción

En el suroriente de Bogotá, entre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, está ubicado el relleno sanitario Doña Juana, una de las infraestructuras más críticas del sistema de servicios públicos de la capital.

Operado por CGR, este complejo de 596 hectáreas no solo recibe a diario cerca de 6.400 toneladas de residuos urbanos, sino que además presta servicio a siete municipios de Cundinamarca, lo que lo convierte en uno de los rellenos de mayor demanda del país.

Sin embargo, hoy el debate sobre Doña Juana no gira solo en torno a la cantidad de residuos que alberga, sino a la transformación silenciosa que ha comenzado a mostrar en materia técnica, ambiental y social.

El relleno Dona Juana reutiliza 9.000 toneladas de escombros

De acuerdo con datos recientes, solo en 2024 se dispusieron 2,3 millones de toneladas de residuos, mientras que otros 2,24 millones llegaron desde municipios como Ubaque, Une, Chipaque y Fosca.

Pero más allá del volumen, el punto de inflexión está en la forma en que estos desechos están siendo gestionados. Uno de los avances más destacados es el tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD).

Según reportes técnicos, más de 9.000 toneladas de estos materiales se reutilizan cada mes para coberturas, cierres de celdas y construcción de vías internas, lo que reduce la extracción de materiales vírgenes en canteras y disminuye la huella de carbono del proyecto.

Este proceso hace parte de una estrategia de economía circular que empieza a ganar terreno dentro del relleno.

El tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana

El tratamiento de lixiviados (los líquidos que se generan por descomposición de residuos) también ha sido clave en el cumplimiento ambiental.

Durante 2024, se generaron más de 632.000 metros cúbicos de estos líquidos y se lograron tratar aproximadamente 649.000 m³, lo que representa un cumplimiento superior al 90% de los estándares de vertimiento exigidos por la normativa ambiental vigente.

La operación se soporta en un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros civiles, ambientales, geólogos y químicos, quienes realizan monitoreos constantes para garantizar la estabilidad del terreno, el manejo de gases y la seguridad de las celdas de disposición.

La coordinación del trabajo técnico, ambiental y sociales del proyecto está liderada por Andrea Pérez Cadavid, abogada con especialista en derecho comercial, financiero y tributario, quién explicó que:

El relleno sanitario es una obra de ingeniería que hoy podemos decir que es la más grande que hay en Bogotá, en donde se presta el servicio de exposición final de residuos y se presta el servicio de tratamiento de lixiviados. Hoy, en Doña Juana, hacemos circularidad de los residuos de construcción y demolición de arrojo clandestino que se encuentran en la ciudad de Bogotá, utilizando más de 9.000 toneladas al mes de dichos residuos e incorporándolos dentro de la economía circular, en actividades propias de nuestra operación.

La estructura del relleno ha sido reconocida como una de las obras de ingeniería sanitaria más estratégicas de la ciudad.

A la fecha se han sembrado más de 40.000 especies nativas alrededor del relleno, de las cuales 4.000 corresponden al último año.

Pero uno de los pilares que CGR ha fortalecido es el trabajo comunitario con el sector de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, zonas tradicionalmente afectadas por los impactos del relleno. El 77% de la mano de obra no calificada provino de estas comunidades en 2024, con participación de mujeres cercana al 24%. Además, existen dos oficinas comunitarias desde donde se promueven proyectos de educación, cultura, deporte y emprendimiento.