¿Bogotá podría repetir crisis de basura por vencimiento de contratos?

Se conoció una delicada alerta en la que Bogotá podría comenzar el 2026 sumida en una nueva crisis de basura. Los contratos de recolección de desechos sólidos en la ciudad están próximos a vencer y hasta ahora no existe certeza sobre su renovación ni claridad en el proceso licitatorio.

De acuerdo con el economista Nicolás Rojas, el riesgo es que, entre enero y febrero, la capital quede literalmente nadando entre montañas de residuos, especialmente en las zonas periféricas y de difícil acceso.

Esto es un problema latente en la ciudad, que se hizo notorio cuando en 2012 el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en un intento por cambiar el modelo de recolección de basura, no renovó los contratos y se generó una crisis por cuenta del incumplimiento de los operadores frente a la prestación del servicio hasta el último día de vigencia.

Las nuevas razones que advierten grave crisis de basura en Bogotá

En cuanto a la situación que se avecinaría, Rojas señaló que el alcalde Carlos Fernando Galán no ha logrado destrabar ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el esquema tarifario que permita lanzar una nueva licitación.

Mientras tanto, el reloj corre, los contratos actuales están a punto de expirar y no habría un plan B que garantice la continuidad del servicio.

La Alcaldía insiste en que no hay motivos de alarma porque el mercado se abrirá a la libre competencia.

Sin embargo, el economista, aseguró que “el sistema de monopolios legales que tiene Bogotá ha distorsionado la realidad del mercado y por ende está en una situación de desequilibrio y aunque cuando entre la libre competencia este desequilibrio tenderá a desaparecer lo cierto es que tomará tiempo”.

Lo que pasaría si se vencen los contratos de la recolección de basura

Sin la obligación contractual que cubra la demanda, las compañías simplemente se retirarían, generando un efecto dominó.

Los barrios con mayores ingresos podrían asumir tarifas más altas, pero los sectores populares, donde la rentabilidad es baja, quedarían rezagados, sumidos en un caos ambiental y sanitario.

“Si el usuario puede pagar, se recoge la basura; si no, buena suerte en buscar quién lo haga”, advirtió el analista Nicolás Rojas.

Según su lectura, la transición hacia un sistema libre podría tardar meses en estabilizarse. Durante ese tiempo, la capital enfrentaría la consecuencia de tener basura acumulada, proliferación de plagas y un impacto directo en la salud pública.

El analista económico indicó que en este momento se deben tomar medidas urgentes:

No hay tiempo para grandes debates sobre el modelo ideal. Galán tuvo casi dos años para hacerlo. Ahora solo queda preparar un plan de choque para evitar que la ciudad colapse y, en paralelo, destrabar el proceso ante la CRA.

A menos de tres meses de que finalicen los contratos, el panorama de la basura en Bogotá es incierto. De no tomarse decisiones inmediatas, la ciudad podría recibir el 2026 entre montañas de basura.