Remoción de aranceles a telas y cueros tiene enfrentados a los miembros del sector textil colombiano

En desacuerdo se encuentran los miembros del sector textil colombiano sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de eliminar los aranceles a los insumos utilizados para confeccionar las prendas de vestir, en el país.

A través de su perfil en la red social X (antes Twitter) el presidente informó: “He pedido a la ministra de comercio e industria que quite todos los aranceles a telas y cueros para proteger y expandir las confecciones textiles y con cuero que dan más riqueza más valor agregado y más trabajo. Si la confección colombiana que tiene calidad, puede reducir costos financieros, de energía y de insumos, podrá ser una de las grandes exportadoras de Colombia”.

Confeccionistas celebraron la noticia, pero los productores de algodón advirtieron que la decisión podría acabar con el sector que, de por sí, ya se ha visto reducido los últimos años.

¿Qué dicen desde el sector textil?

Según el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Guillermo Criado, con la medida, los confeccionistas van “a ser más competitivos y vamos a poder dar la pelea ¡Cuál es el problema? Que las importaciones de tela vienen creciendo a doble dígito”.

Sin embargo, los productores de algodón insisten en que al llegar al país “las hilanderías colombianas no pueden competir con los precios de importación de esos hilos. El arancel es lo único que en estos momentos está protegiendo a las tres hilanderías que quedan”.

En sus palabras, llevan 20 años “defendiendo que la sustitución de cultivos se vuelque al algodón. Hacerle ese daño al algodón, sería ir en contra de las políticas en las que hemos trabajado más de 20 años”.

Comerciantes advierten sobre las consecuencias de adoptar la medida:

Javier Diaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), se sumó a las voces de quienes dicen que “La decisión de Gustavo Petro de eliminar el arancel a la hilaza e hilos acaba con la hilatura nacional”. En sus palabras, será imposible “cumplir con la norma de origen para exportar confecciones al mercado de los Estados Unidos”.

Sin embargo, el impuesto que establece aranceles del 40% para las prendas de vestir importadas se mantendrá, se aplique o no la reducción a telas y cueros.