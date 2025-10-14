Productores alertan por eliminación del arancel al hilo de algodón: "podría desaparecer la industria"

Gran preocupación hay entre los productores de algodón del país por un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio de Comercio que propone eliminar el arancel del 10% que se cobra actualmente a las importaciones de hilo de algodón.

La iniciativa ha generado desacuerdos incluso dentro del propio Gobierno, luego de que el Ministerio de Agricultura presentara objeciones a la propuesta, advirtiendo sobre el impacto negativo que podría tener sobre la producción nacional.

La polémica se centra en que, según el gremio algodonero, este arancel representa la única medida de protección que tiene la industria frente a la competencia internacional, donde los costos de producción son considerablemente más bajos.

Productores alertan por eliminación del arancel al hilo de algodón

El presidente de la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón), César Pardo, explicó que la eliminación del arancel dejaría en completa desventaja a los productores y fabricantes nacionales de hilos.

Según señaló, esta medida podría afectar de manera directa a toda la cadena productiva del algodón, desde los cultivadores hasta las hilanderías que procesan la fibra.

Esta es la única protección que actualmente tienen los hilos, porque el algodón no tiene arancel. Las confecciones tienen un arancel del 40%. Hay un desequilibrio arancelario dentro de la cadena, pero lo que nos importa señalar es que es necesario que se mantenga este arancel a la importación de hilos de algodón, porque estos hilos están llegando de países asiáticos, en donde el tema de servicios públicos, costos de energía, costos laborales, subsidios, etcétera, pues los ponen a muy bajo precio y realmente cuando llegan aquí no pueden competir las hilanderías colombianas con los precios de importación de esos hilos.

El dirigente gremial advirtió que las condiciones en las que se producen esos hilos en el extranjero hacen imposible que las empresas colombianas puedan igualar los precios, lo que pone en riesgo la continuidad de las hilanderías locales.

Además, recordó que detrás de esta industria hay miles de familias que dependen directamente del cultivo del algodón:

Nosotros tenemos unos 600 productores de algodón, pero en el promedio normal nosotros tenemos unos 2.500 productores de algodón. Son productores pequeños y medianos. Nosotros no tenemos grandes productores de algodón. Los grandes productores de algodón desaparecieron desde el siglo pasado.

¿Qué pasaría si se elimina el arancel al hilo de algodón?

Según el presidente de Conalgodón, eliminar el arancel no solo representaría un golpe económico, sino que también sería una señal negativa para un sector que históricamente tuvo un papel clave en la economía.

Ustedes saben que el algodón fue el segundo renglón de exportación agrícola en el siglo pasado, pero lo que no es correcto es que se elimine un arancel y una protección para un producto que es del país, que son los hilos de algodón.

El gremio insiste en que la medida podría acelerar el deterioro de una actividad que ya enfrenta grandes dificultades para sostenerse frente a las importaciones y los altos costos internos.

Para los productores, mantener el arancel es una cuestión de supervivencia y de defensa de la industria nacional, que durante décadas ha sido parte esencial del desarrollo rural en varias regiones.