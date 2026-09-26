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Capturan en Medellín a alias El Mexicano, señalado de articular al CJNG en Colombia

Tras su captura quedó a disposición de Migración Colombia, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre los hechos por los que es requerido en Estados Unidos.

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Foto: Migración Colombia

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
07:35 p. m.
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Este sábado sobre las 12:30 del mediodía se conoció que quedó a disposición de Migración Colombia un sujeto identificado como Fredy Chacón, conocido con el alias de El Mexicano. La información fue compartida por TeleAntioquia, en su cuenta oficial de X.

Cayó en Medellín alias El Mexicano, ¿quién es?

‘El Méxicano’, es señalado de ser articulador del Cártel Jalisco Nueva Generación en el territorio colombiano y actualmente es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

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Su captura se logró luego de una operación que se llevó a cabo en Medellín. En las acciones participaron uniformados de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Dijín y la Dipol.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Chacón habría utilizado empresas fachada con operaciones en México y Medellín para mover recursos y establecer vínculos financieros con compañías estadounidenses.

Las autoridades investigan el supuesto papel que habría desempeñado dentro de esta estructura y las operaciones financieras que estarían relacionadas con sus actividades.

Durante el procedimiento, los investigadores también incautaron diferentes elementos que ahora serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

Entre el material encontrado se encuentran computadores, teléfonos celulares, discos duros, memorias USB, documentos y agendas.

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La información almacenada en estos dispositivos y documentos será revisada por las autoridades con el propósito de establecer posibles conexiones, movimientos financieros y otros datos que permitan avanzar en el proceso.

Tras el procedimiento, Fredy Chacón quedó a disposición de Migración Colombia, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre los hechos por los que es requerido en Estados Unidos.

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