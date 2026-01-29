Vieron nuevamente a un hipopótamo en Barrancabermeja: ¿Es peligroso?

Por segunda vez en menos de una semana, fue visto otro hipopótamo en zona rural de Barrancabermeja a escasos metros de varias viviendas.

En imágenes viralizadas por redes, un poblador grabó el momento en el que el mamífero se paseaba por las calles del corregimiento El Centro. La situación puso en alerta a las autoridades, quienes han pedido apoyo a corporaciones ambientales para el trato con la especie.

Segundo avistamiento en menos de una semana

“En articulación con la Corporación Autónoma de Santander y el Ministerio de Ambiente se activará el plan de acción que permita dar el tratamiento adecuado a esta especie, para garantizar su protección y reubicación en un zoológico. Se recomienda a la comunidad mantenerse distante de estos animales ya que su instinto territorial los lleva a ser muy agresivos”, sostuvo el secretario de Ambiente, Leonardo Granados.

Hace pocos días, ya se había reportado el avistamiento de otro hipopótamo en inmediaciones del río Magdalena. Los ciudadanos lo vieron en el patio de una finca.

Hipopótamos pueden ser agresivos contra los humanos

El Ministerio de Ambiente indica que los hipopótamos son una especie proveniente de África que ha llegado a suelo colombiano desde hace décadas. Suele ser agresiva, no solo contra las personas, sino otros animales.

Su presencia en Colombia se remonta a inicios de los 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar puso a varios en la hacienda Nápoles. Actualmente, puede ser común encontrar hipopótamos en la cuenca del Río Magdalena y en los complejos cenagosos de la depresión Momposina.

Co corte al 2022, se tenían reportes de 169 hipopótamos y el pronóstico es que en 2030 habrá 434 e incluso más, a tal punto de alcanzar los 700. El Instituto Humboldt complementa al mencionar que se adaptan a los hábitats con un estilo de vida tipo anfibio.