CANAL RCN
Colombia

Vieron nuevamente a un hipopótamo en Barrancabermeja: ¿Es peligroso?

Las cifras apuntan que hay 160 especímenes en el territorio, con un pronóstico a que aumentará su cantidad en pocos años.

Hipopótamo en Barrancabermeja.
Hipopótamo en Barrancabermeja.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 29 de 2026
11:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por segunda vez en menos de una semana, fue visto otro hipopótamo en zona rural de Barrancabermeja a escasos metros de varias viviendas.

Alerta en Barrancabermeja por sequía en importante ciénaga: manatíes y otras especies en riesgo
RELACIONADO

Alerta en Barrancabermeja por sequía en importante ciénaga: manatíes y otras especies en riesgo

En imágenes viralizadas por redes, un poblador grabó el momento en el que el mamífero se paseaba por las calles del corregimiento El Centro. La situación puso en alerta a las autoridades, quienes han pedido apoyo a corporaciones ambientales para el trato con la especie.

Segundo avistamiento en menos de una semana

“En articulación con la Corporación Autónoma de Santander y el Ministerio de Ambiente se activará el plan de acción que permita dar el tratamiento adecuado a esta especie, para garantizar su protección y reubicación en un zoológico. Se recomienda a la comunidad mantenerse distante de estos animales ya que su instinto territorial los lleva a ser muy agresivos”, sostuvo el secretario de Ambiente, Leonardo Granados.

Hace pocos días, ya se había reportado el avistamiento de otro hipopótamo en inmediaciones del río Magdalena. Los ciudadanos lo vieron en el patio de una finca.

Hipopótamos pueden ser agresivos contra los humanos

El Ministerio de Ambiente indica que los hipopótamos son una especie proveniente de África que ha llegado a suelo colombiano desde hace décadas. Suele ser agresiva, no solo contra las personas, sino otros animales.

Distrito responde por los restos de animales hallados en Puente Aranda: ni sacrificios ni consumo
RELACIONADO

Distrito responde por los restos de animales hallados en Puente Aranda: ni sacrificios ni consumo

Su presencia en Colombia se remonta a inicios de los 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar puso a varios en la hacienda Nápoles. Actualmente, puede ser común encontrar hipopótamos en la cuenca del Río Magdalena y en los complejos cenagosos de la depresión Momposina.

Co corte al 2022, se tenían reportes de 169 hipopótamos y el pronóstico es que en 2030 habrá 434 e incluso más, a tal punto de alcanzar los 700. El Instituto Humboldt complementa al mencionar que se adaptan a los hábitats con un estilo de vida tipo anfibio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Villavicencio

Expomalocas 2026: cinco días de conciertos, ferias y tradición llanera en Villavicencio

Alcaldía de Bogotá

Revelan imágenes de cómo serán las fachadas de las estaciones del Metro de Bogotá

Cundinamarca

Juez dejó en libertad al padre de Liam Gael, bebé de 11 meses que falleció en un jardín de La Calera

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios ya tendría director técnico para enfrentar a Independiente Medellín: esto se conoció

Hernán Torres dejó de ser el director técnico de Millonarios tras la derrota vs. Deportivo Pasto.

Colpensiones

Colpensiones da a conocer cuánto aumentará la Mesada 13 y 14 de miles de jubilados en el país

Conozca el valor que recibirán miles de pensionados en el país para este 2026.

Venezuela

Delcy Rodríguez da orden militar a Diosdado Cabello y Padrino López, en medio de advertencias de EE.UU.

Artistas

Reconocida cantante de música popular generó preocupación: su carro sufrió una falla en carretera

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación