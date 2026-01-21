Distrito responde por los restos de animales hallados en Puente Aranda: ni sacrificios ni consumo

Este 20 de enero, hubo revuelo en redes sociales luego de que se reportara el hallazgo de decenas de cráneos y demás restos óseos de animales en una lona que estaba bajo el puente de la carrera 30 con calle 6 en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

La denuncia indicó que se trataba de restos de perros, asegurando que al parecer eran comidos por habitantes de calle que suelen estar en este sector de la ciudad. Tras la gravedad de la denuncia, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se pronunció a través de un comunicado oficial, negando estos escalofriantes detalles.

¿Qué dicen las autoridades sobre los restos óseos hallados en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá informó que se llevó a cabo una inspección en el lugar de los hechos realizada en articulación con la Policía, señalando que no se logró identificar a los animales. Además, indican que no se evidencian lagos hemáticos, órganos ni otros elementos que permitan definir si eran sacrificados en este sector.

Además, explicaron que "no fue posible establecer que dichos restos estuvieran asociados a prácticas de sacrificios de animales ni que personas habitantes de calle se estuvieran alimentando de estos restos".

El acompañamiento del Distrito a los habitantes de calle

A través del comunicado, el IDPYBA señaló que se han venido realizando trabajos en este sector con los habitantes de calle junto con la Secretaría de Integración Social, adelantando la campaña 'Huellitas de Amor' para el cuidado animal, por lo que refuerzan que no hay indicios que estas personas hayan sacrificado animales para su alimentación.

Señalan que este programa ha ayudado a fomentar el vínculo entre estas personas y sus perritos. "Visibilizar el vínculo profundo del habitante de calle y sus animales de compañía como una realidad presente en la ciudad, en la cual reconocemos a la familia interespecie".