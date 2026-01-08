Alerta en Barrancabermeja por sequía en importante ciénaga: manatíes y otras especies en riesgo

La ciénaga El Llanito, ubicado en el Magdalena medio santandereano, se encuentra en alerta tras reportar una importante disminución en este cuerpo de agua a raíz de factores como la reducción de la temporada de lluvia y la contaminación del lugar.

Alerta en la ciénaga el Llanito en Barrancabermeja

Uno de los ecosistemas más vibrantes de la naturaleza en Barrancabermeja se ha visto fuertemente impactado por la significativa reducción en los niveles de agua que no solo afecta la economía local, sino también una gran variedad de especies representativas de la zona como el manatí antillano.

Así mismo, las autoridades han reportado la mortandad de distintos animales por lo que, al parecer, este espejo de agua también se encontraría contaminado por hidrocarburos. Pese a los llamados por parte de las autoridades y los esfuerzos de la comunidad para proteger este importante ecosistema, la falta de óptimas condiciones hidrológicas han entorpecido la conservación de esta ciénaga.

De igual manera, la actividad económica de la zona se ha visto impactada ya que, según pescadores locales, la reducción de esta fuente hídrica ha generado que los peces se van obligados a desplazarse hacia zonas en donde no logran encontrar el alimento necesario para su correcto desarrollo.

Ante esta importante situación, autoridades locales y algunos líderes del corregimiento han hecho un llamado para que se pueda ejecutar la construcción de un dique y evitar la pérdida del recurso hídrico.

Este mecanismo o presa es una estructura interpuesta en un río para almacenar, controlar y desviar el agua. Pese a que esta corresponde a una medida temporal, podría mantener un mínimo nivel durante los meses de mayor sequía.

Muertes de manatíes registradas en El Llanito

Por otro lado, la ciénaga reportó, durante el pasado mes de diciembre, la muerte número 13, en los últimos cinco años, de un manatí. Según las autoridades ambientales, algunos de los principales factores que han afectado a esta especie corresponden a la contaminación de hidrocarburos y aguas residuales que llegan a esta fuente hídrica.

La sedimentación y pérdida del cuerpo de agua es otro de los factores de riesgo, pues, según la Secretaría de Ambiente, se registró una pérdida de 300 hectáreas de las 1.375 que componen la ciénaga.