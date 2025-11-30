CANAL RCN
Colombia Video

Antioquia reporta 68 quemados por pólvora antes de iniciar diciembre: autoridades refuerzan controles

La quema de pólvora causa preocupación, especialmente en Medellín, Cali y Bucaramanga, donde las autoridades toman medidas preventivas para evitar más heridos.

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
03:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A menos de 12 horas del inicio de diciembre, Antioquia ya registra 68 personas quemadas por pólvora, una cifra que ha encendido las alarmas de las autoridades de salud ante la tradicional "alborada" que caracteriza la víspera del primer día del mes.

Los únicos pabellones de quemados del departamento se encuentran ubicados en los hospitales San Vicente Fundación de Medellín y Río Negro, mientras que en Medellín ya se reporta una ocupación del 100%.

Futuro de la Troncal de los Andes, que pretende trazar nueva ruta entre Chía y Bogotá, se decidirá en audiencia pública
RELACIONADO

Futuro de la Troncal de los Andes, que pretende trazar nueva ruta entre Chía y Bogotá, se decidirá en audiencia pública

Campaña contra la pólvora en Antioquia

Las autoridades desplegarán más de 1.200 uniformados en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá para garantizar la seguridad e imponer sanciones correspondientes. Durante diciembre de 2024 se registraron 149 personas lesionadas por pólvora en el departamento, y el temor principal radica en un posible repunte que obligue a buscar camas en hospitales fuera de Antioquia.

La Gobernación de Antioquia lanzó la campaña "Soy Antipólvora" para crear conciencia sobre los riesgos. Según los reportes oficiales, la mayoría de las personas que han sufrido quemaduras con pólvora durante este año tuvieron lesiones en el rostro y sus manos.

“Vamos a tener, a partir del 1 de diciembre, una campaña y vigilancia intensificada hasta el 17 de enero. Esto significa que a diario nos van a dar los reportes de cada uno de los municipios”, explicó Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de salud e inclusión social.

Además, durante la alborada se incrementa entre un 10 y un 15% la muerte súbita de animales de diferentes especies, incluidas las mascotas.

Alerta por el uso de pólvora en Cali

En Cali, la situación es igualmente preocupante. La Personería del Distrito de Cali alertó sobre los riesgos de las alboradas citadas en diversos puntos de la ciudad, especialmente en el norte. Durante diciembre de 2024, 42 personas resultaron quemadas por pólvora en la capital vallecaucana, de las cuales el 30% eran menores de edad.

Así mismo, organizaciones animalistas han alertado sobre los riesgos que el uso de la pólvora puede generar ya que para estas épocas incrementa el número de mascotas muertas y extraviadas por desorientación.

Las autoridades recuerdan que está vigente el decreto de restricción de venta de pólvora en el espacio público y su uso junto a menores o con consumo de alcohol. Ante esto, la red hospitalaria permanece en alerta ante la posible llegada de nuevos pacientes quemados.

Tiroteo en centro comercial de Bucaramanga dejó dos muertos y dos heridos
RELACIONADO

Tiroteo en centro comercial de Bucaramanga dejó dos muertos y dos heridos

Quemados por pólvora en Bucaramanga

En Bucaramanga, el panorama se regula mediante el decreto que prohíbe el uso y la compra de pólvora. Las personas que incumplan este decreto enfrentarán multas.

Cabe recordar que la ciudad registró 13 víctimas el año pasado durante diciembre, cuatro de ellas niños. Además, los tradicionales muñecos de año viejo están totalmente prohibidos en los barrios, de modo que 50 policías reforzarán la vigilancia en entradas y salidas de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Futuro de la Troncal de los Andes, que pretende trazar nueva ruta entre Chía y Bogotá, se decidirá en audiencia pública

Bucaramanga

Tiroteo en centro comercial de Bucaramanga dejó dos muertos y dos heridos

Ministerio de Transporte

“Normalización avanza más rápido de lo previsto”: Gobierno sobre actualización de la flota Airbus A320

Otras Noticias

Honduras

Elecciones en Honduras: Trump amenaza con retirar la ayuda al país latino si no gana Asfura

En campaña, los candidatos se han acusado mutuamente de tramar un fraude electoral para reemplazar a Xiomara Castro.

Independiente Medellín

DIM estalla antes de enfrentar al América: acusa injusticias y pide veedor arbitral

El DIM encendió la polémica previo al duelo contra América tras denunciar decisiones arbitrales reiteradas y exigir garantías para el partido del lunes.

Navidad

¿Cuáles son los regalos que están siendo tendencia en esta temporada?

Comercio

Tiendas D1 da un giro inesperado: así funcionarán los retiros de dinero en sus cajas

Cuidado personal

Ortosomnia, el fenómeno que transforma la hora de dormir en un reto lleno de ansiedad