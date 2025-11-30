Antioquia reporta 68 quemados por pólvora antes de iniciar diciembre: autoridades refuerzan controles

A menos de 12 horas del inicio de diciembre, Antioquia ya registra 68 personas quemadas por pólvora, una cifra que ha encendido las alarmas de las autoridades de salud ante la tradicional "alborada" que caracteriza la víspera del primer día del mes.

Los únicos pabellones de quemados del departamento se encuentran ubicados en los hospitales San Vicente Fundación de Medellín y Río Negro, mientras que en Medellín ya se reporta una ocupación del 100%.

Campaña contra la pólvora en Antioquia

Las autoridades desplegarán más de 1.200 uniformados en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá para garantizar la seguridad e imponer sanciones correspondientes. Durante diciembre de 2024 se registraron 149 personas lesionadas por pólvora en el departamento, y el temor principal radica en un posible repunte que obligue a buscar camas en hospitales fuera de Antioquia.

La Gobernación de Antioquia lanzó la campaña "Soy Antipólvora" para crear conciencia sobre los riesgos. Según los reportes oficiales, la mayoría de las personas que han sufrido quemaduras con pólvora durante este año tuvieron lesiones en el rostro y sus manos.

“Vamos a tener, a partir del 1 de diciembre, una campaña y vigilancia intensificada hasta el 17 de enero. Esto significa que a diario nos van a dar los reportes de cada uno de los municipios”, explicó Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de salud e inclusión social.

Además, durante la alborada se incrementa entre un 10 y un 15% la muerte súbita de animales de diferentes especies, incluidas las mascotas.

Alerta por el uso de pólvora en Cali

En Cali, la situación es igualmente preocupante. La Personería del Distrito de Cali alertó sobre los riesgos de las alboradas citadas en diversos puntos de la ciudad, especialmente en el norte. Durante diciembre de 2024, 42 personas resultaron quemadas por pólvora en la capital vallecaucana, de las cuales el 30% eran menores de edad.

Así mismo, organizaciones animalistas han alertado sobre los riesgos que el uso de la pólvora puede generar ya que para estas épocas incrementa el número de mascotas muertas y extraviadas por desorientación.

Las autoridades recuerdan que está vigente el decreto de restricción de venta de pólvora en el espacio público y su uso junto a menores o con consumo de alcohol. Ante esto, la red hospitalaria permanece en alerta ante la posible llegada de nuevos pacientes quemados.

RELACIONADO Tiroteo en centro comercial de Bucaramanga dejó dos muertos y dos heridos

Quemados por pólvora en Bucaramanga

En Bucaramanga, el panorama se regula mediante el decreto que prohíbe el uso y la compra de pólvora. Las personas que incumplan este decreto enfrentarán multas.

Cabe recordar que la ciudad registró 13 víctimas el año pasado durante diciembre, cuatro de ellas niños. Además, los tradicionales muñecos de año viejo están totalmente prohibidos en los barrios, de modo que 50 policías reforzarán la vigilancia en entradas y salidas de la ciudad.