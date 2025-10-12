Representante Katherine Miranda denunció presunto caso de falso positivo en Antioquia

Este 10 de diciembre, durante la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, hizo una grave denuncia pública sobre un presunto caso de falso positivo ocurrido el pasado 15 de diciembre de 2024 en el municipio de Ituango, Antioquia.

Katherine Miranda denunció presunto caso de falso positivo

Según la congresista, el hecho involucraría a un informante que habría sido presentado de manera irregular como integrante del Clan del Golfo, pese a que no existió ningún combate y la víctima no portaba armas.

De acuerdo con la denuncia, el hombre, identificado como Jhon Bairo Londoño, se encontraba en condición de informante y habría sido retenido por miembros del Ejército.

Miranda aseguró que el subteniente Manuel Felipe Sánchez habría ordenado traerlo amarrado, con las manos hacia atrás y totalmente desarmado, para posteriormente dar la instrucción de asesinarlo.

“Fue obligado bajo coacción a entregar información sobre un presunto integrante armado conocido como alias Jonas. Bajo estas circunstancias, el señor Londoño Gutiérrez fue forzado a guiar a la tropa a hasta una vivienda donde llegan hacia el mediodía. En este lugar sale de la casa ‘Jonas’ disparando un arma y lamentablemente asesina al soldado Ronald y el presunto responsable logró huir (…) El subteniente Manuel Felipe Sánchez ordena traer al señor John Byron Londoño, que le digo, estaba amarrado con las manos hacia atrás de civil y desarmado y da la orden a tres soldados de ‘bajen a esa gonorrea’”.

La congresista también relató que, según el testimonio conocido, la víctima suplicó por su vida y recordó que estaba colaborando con las autoridades. Pese a ello, habría sido apuntado por varios soldados, quienes le dispararon en tres ocasiones.

Miranda enfatizó que el hombre no representaba ninguna amenaza y cayó al suelo boca abajo tras recibir los impactos de bala.

La denuncia señala además que, luego de su muerte, los uniformados habrían intentado alterar la escena. Según Miranda, las manos del cadáver fueron desatadas posteriormente y se le colocó un arma en la mano izquierda para simular un enfrentamiento.

Detalles que reveló Katherine Miranda sobre un presunto falso positivo en 2024

Llamó especialmente la atención el hecho de que la víctima no tenía el pulgar izquierdo, dedo en el que presuntamente le fue puesta el arma, lo que evidenciaría la manipulación del cuerpo.

“Luego de que lo mataron, le desataron las manos al cadáver y le dieron la orden de colocarle un arma en la mano izquierda, pero a la mano donde le pusieron el arma le faltaba el dedo izquierdo (…) lo que es aún más grave es que el cuerpo lo mueven”, añadió.

La representante calificó el caso como sumamente delicado y pidió a las autoridades competentes una investigación exhaustiva, independiente y transparente.