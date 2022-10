Los cinco requisitos que deberá cumplir Colombia para que ciudadanos puedan viajar sin visa a EE. UU.

En entrevista con Noticias RCN, Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, se refirió a varios puntos que les preocupan a los colombianos con relación a este país. Uno de ellos fue la visa, pues el funcionario aseguró que es incoherente que Colombia sea el mayor aliado estratégico de EE. UU. en la región, pero también sea la nación en la que más se demora tramitar el permiso para ingresar a territorio americano.

“No se ve bien y genera problemas el hecho de que se estén demorando cerca de 850 días para que a una persona se le dé la cita una vez presenta la solicitud. Además de eso, tenemos información que indica que Colombia es el país del mundo en el que más se demora ese trámite”, dijo el embajador.

Murillo reveló que, frente a esto, ya se ha puesto sobre la mesa una propuesta informal a los Estados Unidos, para que los colombianos viajen a ese país sin necesidad de tramitar una visa. Pero para que esta iniciativa pueda hacerse realidad, y el gobierno americano decida retirar dicho documento, Colombia necesita cumplir unos requisitos para entrar al Programa de Exención de Visa.

Visa Waiver Program

Ingresar al Visa Waiver Program no es sencillo y solo un selecto grupo hace parte del programa. Incluso, si Colombia cumpliera las condiciones para pertenecer, existe la posibilidad de que aun así no sea aceptado como miembro. En la región únicamente Chile es beneficiada con la no exigencia de visa, y en el mundo naciones con alto desarrollo y “libertad” internacional como Austria, Bélgica, Alemania, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Italia, Japón y el Reino Unido.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos de Visa de Estados Unidos, lo que debería pasar en Colombia para que los colombianos no necesiten visa es: