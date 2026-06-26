Búho orejudo apareció dentro de una mula en un parqueadero en Soacha: ¿cómo llegó ahí y qué pasó con él?

Un inusual rescate de fauna silvestre se registró en Soacha, luego de que un búho orejudo fuera encontrado al interior de la cabina de una tractomula.

El animal, que estaba desorientado, fue auxiliado por uniformados de la Policía Nacional tras el llamado de varios ciudadanos.

¿Cómo encontraron al búho dentro de la tractomula?

De acuerdo con la Policía Nacional, el hallazgo ocurrió en el parqueadero externo de las bodegas D1, en el municipio de Soacha.

El búho orejudo permanecía dentro de la cabina de una tractomula y, según las autoridades, se encontraba desorientado, por lo que ciudadanos que advirtieron la situación decidieron alertar a la patrulla ambiental.

Gracias a ese reporte, el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Metropolitana de Soacha acudió al lugar y realizó el procedimiento de rescate.

¿Qué pasó con el ave después del rescate?

Una vez el búho fue puesto a salvo, los uniformados lo trasladaron a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

La entidad será la encargada de practicarle la valoración médico-veterinaria, verificar su estado de salud, adelantar el proceso de rehabilitación y, cuando las condiciones lo permitan, devolverlo a su hábitat natural.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a los ciudadanos para que continúen reportando cualquier situación relacionada con fauna silvestre y contribuyan a la conservación de las especies.

Las personas que requieran informar casos similares pueden comunicarse con la Patrulla Ambiental a través de la línea 315 652 8683.