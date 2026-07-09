Faryd Mondragón reveló si acompañará a Gamero en Millonarios

Los rumores sobre una posible llegada de Faryd Mondragón a Millonarios como integrante del cuerpo técnico de Alberto Gamero ya tienen respuesta. El exarquero aseguró que no ha hablado con directivos del club y confirmó que, aunque le atrae la posibilidad, esta vez no se concretó.

La aclaración llegó después del regreso de Gamero al banquillo azul y de las versiones que vinculaban al histórico arquero con el nuevo cuerpo técnico.

¿Faryd Mondragón llegará a Millonarios?

Mondragón habló con Carlos Antonio Vélez sobre la posibilidad de acompañar a Gamero en esta nueva etapa y dejó claro que no existe actualmente un acuerdo con Millonarios.

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El exfutbolista explicó que no conoce personalmente a Gustavo Serpa y que con Enrique Camacho únicamente tuvo un breve encuentro años atrás, por lo que tampoco ha mantenido conversaciones recientes con los directivos del equipo.

Al señor Camacho lo saludé una vez. En la Copa América del 2016 en Brasil, creo que fue 2019, perdón, 2019 en Brasil, en un aeropuerto. Nos lo cruzamos una vez, lo saludé: Cómo está, cómo está. Pero al señor Serpa no lo conozco, nunca he hablado con él. Con el señor Camacho ese día no más”, le dijo a Vélez.

Sin embargo, sí reconoció que existe una relación cercana con Gamero y que ambos han hablado anteriormente sobre la posibilidad de trabajar juntos.

El diálogo con Gamero es permanente; en su momento, él me ha manifestado que le gustaría que estuviera en su cuerpo técnico, pero en esta no fue la ocasión”, explicó Mondragón.

¿Faryd Mondragón quiere ser técnico?

Aunque descartó que vaya a incorporarse ahora al cuerpo técnico de Millonarios, Mondragón dejó abierta la puerta para asumir en el futuro un rol de entrenador o asistente.

El exarquero contó que lleva tiempo preparándose para dar ese paso y que completó las licencias correspondientes durante su etapa como instructor de Conmebol.

Es un bicho que hace rato me viene picando y que en su momento, cuando yo era instructor Conmebol, yo hice absolutamente todas mis licencias y en algún momento de mi vida, cuando el universo y los planetas se alineen y la vida y el universo me mande la señal, pues seguramente más temprano que tarde estaré vinculado en algún momento con algún cuerpo técnico, comentó Faryd.

Mondragón agregó que espera que en algún momento aparezca la oportunidad adecuada para comenzar esa etapa de su carrera.

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La posibilidad de trabajar en Millonarios, además, no le resulta indiferente. El exarquero reconoció que ser parte de un cuerpo técnico de un club de esa dimensión es algo que lo seduce, pero insistió en que nadie de la institución se ha comunicado con él para esta nueva etapa.

Lógico que uno quiere ser parte de un cuerpo técnico como Millonarios, claro que le seduce a uno. Pero con nadie de Millonarios he hablado, concluyó.

Por ahora, Gamero continuará su segundo ciclo al frente del conjunto bogotano, en donde su regreso comenzó con un empate 1-1 ante Deportivo Pereira por la Liga BetPlay II-2026.