La Policía Nacional capturó en el sur de Valle del Cauca a alias Choclo, señalado como presunto cabecilla de reclutamiento de menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

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Las autoridades lo vinculan con múltiples delitos, incluido el abuso sexual contra su propia hermana menor de edad.

Alias Choclo operaba principalmente en Jamundí y Cali, donde lideraba labores de reclutamiento forzado de menores para incorporarlos al grupo armado ilegal.

Según la Policía Nacional, este hombre venía desempeñando funciones como cabecilla de las redes de apoyo a las disidencias en la región, coordinando actividades delictivas contra la población civil y la Fuerza Pública.

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El aterrador prontuario de alias Choclo

Las autoridades señalan que el capturado estuvo detrás del ataque al Batallón Pichincha ocurrido en abril.

Al parecer, su papel era principalmente la planificación de acciones terroristas. Además, se le atribuyen actividades de extorsión a comerciantes en el sur de Valle del Cauca.

La Fiscalía presentó como pruebas interceptaciones telefónicas que evidencian la participación de alias Choclo en actividades criminales.

En una de las conversaciones interceptadas se escucha:

No murió ni en combate, ni nada, ni peleando, nada. Fueron para un páramo y no resistió el frío y amaneció muerto", refiriéndose aparentemente a la muerte de un menor reclutado.

Este es el tercer capturado relacionado con el ataque al batallón de la tercera brigada en el sur de Cali. Según la investigación, alias Choclo pertenecería a esta estructura criminal desde hace al menos cuatro años, tiempo durante el cual habría consolidado su posición como reclutador de menores en la zona.

Alias Choclo habría abusado a su hermanita menor

Uno de los cargos más graves que enfrenta es el de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Las autoridades señalan que la víctima sería su propia hermana.

La Fiscalía le imputó varios delitos relacionados con este caso, además de los vinculados al reclutamiento forzado y actividades terroristas.

Un juez de control de garantías escuchó los argumentos de la Fiscalía y determinó enviar a prisión a alias Choclo, considerando la gravedad de los delitos imputados y el riesgo que representa para la comunidad.