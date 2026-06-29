Rescatan a niña de 3 años abandonada en vivienda de Los Mártires, en Bogotá

La Policía Nacional rescató a una niña de 3 años que se encontraba presuntamente en situación de abandono dentro de una vivienda en la localidad de Los Mártires, Bogotá.

El hecho se registró en horas de la madrugada, cuando uniformados que adelantaban labores de patrullaje fueron alertados por la ciudadanía, quienes manifestaron escuchar voces de auxilio provenientes del interior de un inmueble.

Con autorización de uno de los residentes, los policías ingresaron y hallaron a la menor bajo llave y sin la supervisión de un adulto responsable.

Operativo conjunto de rescate

En articulación con el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia, se efectuó el rescate de la niña. Posteriormente, se estableció comunicación con la progenitora, una ciudadana extranjera, quien reconoció haber dejado sola a su hija mientras asistía a una reunión social.

La menor fue trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se activó la ruta de verificación y restablecimiento de sus derechos, con el fin de garantizar su integridad física y psicológica.

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Llamado a la ciudadanía

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la niñez e hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.