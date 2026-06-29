Defensoría emite Alerta Temprana por Inminencia en Maicao por escalada de violencia

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el grave riesgo que enfrentan los habitantes de Maicao, La Guajira, debido a la expansión territorial de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y las disputas con otros actores armados.

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Por ello, emitió la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026, en la que señala que “la presencia de estructuras ilegales podría derivar, además de disputas, en subordinación o tercerización de actividades ilícitas”.

Violencia y gobernanza armada ilegal

El organismo recordó que en lo corrido de 2026 se han registrado homicidios múltiples de alto impacto, como el ocurrido el 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial, donde fueron asesinados cinco jóvenes, y el del 12 de abril en Villa Mery, donde murieron cinco personas, incluidos dos menores.

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Además, alertó sobre el uso de videos intimidatorios en redes sociales, “en los que se muestran actos de tortura y declaraciones forzadas como mecanismo de disciplina social”.

La Defensoría señaló que las estructuras armadas imponen una gobernanza ilegal mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y normas de conducta, mientras las ACSN buscan aceptación social con narrativas de ser “garantes de orden”.

Comunidades Wayúu y migrantes, en riesgo

El riesgo es especialmente crítico para los resguardos indígenas del pueblo Wayúu, cuyas autoridades y territorios se ven vulnerados por el tránsito de actores armados. Niñas, niños y adolescentes enfrentan un alto peligro de reclutamiento, mientras que líderes sociales y población migrante sufren amenazas, estigmatización y desplazamientos forzados.

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La Defensoría formuló 18 recomendaciones urgentes a entidades nacionales y locales, entre ellas el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Gobernación de La Guajira, para prevenir el reclutamiento de menores, proteger colectivamente a las comunidades étnicas y fortalecer la investigación judicial contra las estructuras criminales que delinquen en Maicao.