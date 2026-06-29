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Fuerte sismo de magnitud 5.1 sacudió Venezuela: población evacuó edificios

Habitantes en el sector de Chacao evacuaron con maletas, mascotas y pertenencias básicas.

Foto: Servicio Geológico Colombiano

Noticias RCN

junio 29 de 2026
07:50 a. m.
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Un sismo de magnitud 5.1 se registró este lunes en horas de la mañana cerca de la costa de Venezuela, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

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El movimiento telúrico tuvo fuerte impacto en el municipio de Chacao, uno de los puntos más sísmicos dentro de la Gran Caracas, donde decenas de familias se vieron obligadas a evacuar sus viviendas.

Familias en la calle tras fuerte sismo

Habitantes del sector relataron que, tras el temblor, muchos salieron con maletas, mascotas y pertenencias básicas, a la espera de la evaluación oficial de las autoridades sobre la seguridad de los edificios.

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