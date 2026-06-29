Fuerte sismo de magnitud 5.1 sacudió Venezuela: población evacuó edificios
Habitantes en el sector de Chacao evacuaron con maletas, mascotas y pertenencias básicas.
Noticias RCN
07:50 a. m.
Un sismo de magnitud 5.1 se registró este lunes en horas de la mañana cerca de la costa de Venezuela, según informó el Servicio Geológico Colombiano.
El movimiento telúrico tuvo fuerte impacto en el municipio de Chacao, uno de los puntos más sísmicos dentro de la Gran Caracas, donde decenas de familias se vieron obligadas a evacuar sus viviendas.
Familias en la calle tras fuerte sismo
Habitantes del sector relataron que, tras el temblor, muchos salieron con maletas, mascotas y pertenencias básicas, a la espera de la evaluación oficial de las autoridades sobre la seguridad de los edificios.