En video quedó registrado el doloroso rescate de una niña que fue arrastrada por un río

Más de 20.000 familias damnificadas por inundaciones en 22 municipios del departamento de Córdoba.

febrero 06 de 2026
01:21 p. m.
Un video impactante muestra el momento en que varios hombres ayudan a una niña atemorizada a cruzar el caudal de un río desbordado en la zona rural del municipio de Valencia, departamento de Córdoba.

Las imágenes se han convertido en símbolo de la grave crisis humanitaria que atraviesa la región debido a las intensas lluvias.

La emergencia invernal en Córdoba ha alcanzado proporciones alarmantes. Las inundaciones han obligado a cientos de familias a abandonar sus viviendas y refugiarse en albergues temporales improvisados.

Una niña fue rescatada con vida de un río en Córdoba

En un video de pocos segundos se puede ver a la niña de unos cuatro años aproximadamente, aterrada, llorando, con frío, mientras era rescatada por varios hombres que desafiaron la furia del agua para salvarle la vida a la menor.

Las imágenes evidencian a la niña de piel morena, usando un chaleco salvavidas y sostenida de la espalda de uno de los hombres que la rescató.

Afortunadamente, la niña fue sacada con vida del río y dejada en un lugar seguro.

Grave situación para damnificados en emergencias por lluvias

Los damnificados enfrentan condiciones precarias, durmiendo en cambuches improvisados y viviendo bajo una constante incertidumbre sobre su futuro.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la desesperación de comunidades enteras que han perdido no solo sus hogares, sino también sus medios de sustento.

La situación es particularmente crítica para el sector campesino. Cientos de hectáreas de cultivos han quedado completamente sumergidas bajo el agua, lo que representa pérdidas económicas devastadoras para los agricultores de la región. Muchos campesinos lo han perdido todo y ahora enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus vidas desde cero.

El municipio de Valencia se encuentra entre los más afectados por las inundaciones. Las afectaciones en esta zona rural son de enormes proporciones, con comunidades completas aisladas por el desbordamiento de ríos y quebradas. Las autoridades locales trabajan en labores de rescate y atención a la población vulnerable.

